Rígido: la firma de joyas con diseños modernos y sostenibles que tiene base en A Coruña

Carla Barral y Javier González son dos jóvenes emprendedores que han apostado por crear piezas de joyería únicas y dar así la vida a Rígido. La firma nació en el año 2020, con la premisa de elaborar diseños modernos y sostenibles a través de procesos artesanales. Con base en A Coruña, se centran en la durabilidad y la calidad de los materiales, consiguiendo unas piezas únicas cuidadosamente elaboradas, con un toque minimalista y limpio.

“Rígido nace justo un mes antes de la pandemia, en febrero del 2020. Era una idea que ya estaba gestada de años anteriores. En febrero del 2020 lanzamos nuestra primera colección y un mes después vino la pandemia y tuvimos que replantearnos un poco todo porque no sabíamos muy bien cómo proceder. Imagínate emprender y encontrarte con esto, fue un poco shock. Al mes de abrir tuvimos que cerrar la web, tuvimos que pararlo todo porque no podíamos hacer nada. Estuvo más de un mes parada nada más nacer. Pero nos sirvió para darle una vuelta y ver qué cosas podríamos mejorar”, destaca Carla.

Javi y Carla se conocieron en una empresa de calzado de A Coruña para la que trabajaban, se dedicaban al E-Commerce: “desde el momento en el que empezamos a trabajar conectamos muy bien, el método de trabajo que teníamos era muy similar y el tipo de dirección artística que veíamos era muy parecida. Siempre fantaseamos con montar algo juntos, hacer algo que fuese nuestro, de los dos. Esa idea nació en 2017 y hasta 2020 no nació Rígido. Mi padre es joyero y Javi me decía siempre que trasladara los conocimientos que tenía dentro del mundo de la moda, del diseño de moda, al diseño de joyas. Mi padre me podía ayudar y enseñar. Y entonces fue así la conexión, tenía sentido hacerlo así. Fue orgánico, fue surgiendo paulatinamente y muy poco a poco, hasta que le dimos forma”, destaca Carla.

Tanto Carla como Javi tenían muy claro que querían seguir con la tradición y la cultura de los artesanos gallegos: “no queríamos hacer algo por hacer, o por cubrir nuestras inquietudes. Queríamos apoyar la tradición tan grande que hay en nuestra región. Esa era una de las bases del proyecto, poner nuestro granito de arena para que la cultura siga permaneciendo. Hace años había cientos de talleres y a día de hoy quedan muy pocos”.

Las piezas las diseñan y las fabrican en su taller. Trabajan con el método de cera perdida, que consiste en tallar pequeñas esculturas en cera que se van transformando hasta conseguir las joyas finales: “una vez que se termina de hacer la cera, nosotros la pasamos a nuestros fundidores que están en la zona de Bergondo. Trabajamos con un par de talleres de allí que nos ayudan a fundir en el que será el metal definitivo, puede ser plata o oro. Después vuelven a nuestro taller para darle el acabado final. Y así es como funcionamos, entre nuestros talleres y los talleres de Bergondo. Así todo se queda en casa. En la nueva colección trabajamos con circonitas, no pudimos encontrarlas en Galicia, pero las encontramos en España. Están fabricadas en Córdoba. No queríamos utilizar piedras de cantería, no queríamos fomentar el consumo de ese tipo de piedras. Entonces queríamos algo de calidad pero que estuviese elaborado por el hombre, y encontramos una empresa en Córdoba que las hace. Así se sigue quedando en España”, destaca Carla.

En la primera colección de la firma, la cuál presentaron bajo el nombre nº 1, se basaron en los sentimientos intrínsecos del ser humano, para crear piezas muy abstractas. En la segunda y en la tercera colección, decidieron hacer referencia a la naturaleza. En la segunda centrándose en los microorganismos que residen en el fondo marino; y en la tercera, en las cuevas.

Esta tercera colección salió a la luz hace tres días bajo el nombre The Foundation. Es un viaje al centro de la tierra, dónde hay un grupo de sujetos que combaten contra todos los elementos que se puedan encontrar: uno de ellos es el aire, saldrá la tierra, el fuego y también el agua. En este primer drop, que ya está publicado, aparecen el aire y la tierra. En el segundo, que saldrá a finales de enero, aparecerán el fuego y el agua.

Junto con 6IXT4OUR, una firma de ropa cuya apertura tendrá lugar en un futuro muy cercano, han montado una pop up en el número 2 de la Avenida Montoto, que podréis visitar hasta el próximo 8 de enero de 2023 en horario de 18:00 a 21:00 horas de martes a viernes.