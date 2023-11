Marina, la ingeniera ferrolana que conquista el mundo de la joyería con Emma Bracelets

En el verano de 2019, una experiencia personal marcó el nacimiento de Emma Bracelets. Tras una fractura complicada en su tobillo izquierdo, Marina, una joven ferrolana de 25 años, encontró en la creación de joyería un nuevo rumbo para su pasión por la moda y los accesorios.



“Siempre me ha gustado mucho la moda y los accesorios, empecé ya de pequeña haciendo las pulseras con la anillas de Coca-Cola y las pulseritas de nudos de Sara Carbonero, que tanto estuvieron de moda. Con la ayuda de mis padres y mi familia comencé a vender pulseritas y collares, entre otros. Durante el verano de 2019 y al ver que no podía mover mi pierna pensé que era buen momento para empezar, pero no fue hasta la pandemia cuando decidí lanzarme a realizar envíos a toda España. A partir de ahí, la marca comenzó a darse a conocer un poquito más fuera de mi entorno”, afirma Marina.



Detrás de Emma Bracelets está Marina, una ingeniera electrónica y actual estudiante de ingeniería industrial, un mundo completamente diferente al de la joyería. Para Marina, este proyecto es más que un trabajo; es un escape, un hobby que le permite desconectar y sumergirse en su mundo creativo, junto con otra de sus grandes pasiones: la cocina. La marca lleva el nombre de Emma Bracelets por su mejor amiga, su hermana Emma.



“Soy una joven ferrolana a la que le gusta estar en constante movimiento y aprendizaje. Estudié el Grado de Ingeniería Electrónica y Automática, y actualmente estoy terminando el Máster de Ingeniería Industrial, al mismo tiempo que trabajo como ingeniera en una empresa de Ferrol, es decir un mundo muy diferente a lo que es la joyería. Por eso me aporta tanto este proyecto. Realmente, más que un trabajo es un hobby, una manera de desconectar de todo y entrar en mi mundo. Ya que esto, junto con la cocina, son dos de mis grandes pasiones”, destaca Marina.

La inspiración para sus creaciones proviene del mundo de la moda y las tendencias actuales en joyería, aunque siempre manteniendo su estilo personal, sencillo y moderno, que atrae tanto a jóvenes como a personas mayores. “Me inspiro mucho en la moda y en las últimas novedades del mundo de la joyería, pero siempre fiel a mi estilo: un estilo sencillo y moderno con joyas que gustan desde hijas a madres, y desde madres y abuelas. Teniendo en cuenta esto y la temporada en la que nos encontremos, elaboro las colecciones. Por ejemplo, en verano se suelen llevar joyas más coloridas, mientras que ahora, en otoño, se llevan joyas más discretas. El mes que viene las protagonistas serán las joyas tipo fiesta, para celebrar la Navidad”, destaca la profesional.



La firma ha logrado un gran impacto en las redes sociales, contando con más de 14.000 seguidores en Instagram. Esta comunidad le ha brindado la oportunidad de interactuar de manera cercana con sus clientes, a quienes les tiene un gran cariño y a quienes agradece su apoyo continuo.



En su estrategia de marketing, Marina ha trabajado con embajadoras, seleccionando a chicas cuyo estilo y fotos le han llamado la atención para colaborar en la promoción de sus joyas. Además, ha llevado a cabo colaboraciones con influencers reconocidas como Natalia Maquieira -de Paso a Paso Blog-, Alma Cortés, o Isabel Peña Navarro, entre otras muchas, para dar a conocer sus diseños a un público más amplio y fortalecer la presencia de la marca en el mercado.

“Recuerdo de una manera muy especial el primer collar que hice. Era un collar de perlas con inicial, era muy simple y triunfó muchísimo. Cuando menos me lo esperaba, me di cuenta que en un solo día me habían encargado 50 collares, sin exagerar. Aún recuerdo aquel fin de semana que estuve todo el rato haciendo esos collares”, destaca Marina.

Emma Bracelets ha demostrado ser más que una marca de joyería, es un proyecto que refleja la pasión, la creatividad y el esfuerzo de Marina, quien ha encontrado en esta iniciativa un espacio para su creatividad y una conexión especial con su comunidad de seguidores y clientes. Recientemente ha creado la página web de la firma, que por el momento sirve como catálogo para poder ver todos y cada uno de los productos que tiene a la venta. Los encargos siguen tiendo por el momento a través de redes sociales, Gmail o Whatsapp. El próximo viernes, día 24 de noviembre, Emma Bracelets también celebrará su Black Friday, con descuentos de hasta el 50%.