Vox marca distancias con Feijóo pero mantiene las alianzas autonómicas con el PP

El Comité de Acción Política de Vox ha acordado marcar distancias con la dirección nacional del Partido Popular, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, ante su negativa a coordinar una estrategia conjunta para frenar el "golpe de estado" del Gobierno de Pedro Sánchez, pero mantiene los pactos autonómicos con los populares.



Así lo ha asegurado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en una rueda de prensa tras la reunión del comité de acción política, al ser preguntado si habían decidido romper relaciones con Génova. "No podemos romper lo que ya no hay", ha remarcado.



El dirigente de Vox, que ha expresado su malestar por los acuerdos alcanzados entre el PP y PSOE para repartirse las comisiones en el Congreso, ha aclarado, no obstante, que mantendrán las relaciones con el PP a nivel autonómico.



Tras constatar que es imposible llevar a cabo una acción coordinada con el PP, Garriga ha cargado contra esa formación por considerar que "está más preocupada por marcar distancias con Vox que en combatir el golpe de estado" que, en su opinión, está llevando a cabo el Ejecutivo de Sánchez.



En este sentido, ha recordado los acuerdos que han alcanzado PP y PSOE para repartirse las comisiones en el Congreso.

Pese a este malestar, Garriga ha asegurado que van a seguir apoyando las convocatorias que se lleven a cabo en contra de la amnistía y en defensa de la Constitución. "No vamos a dejar de pelear en un momento tan grave" para España, ha apuntado.

Por otra parte, ha anunciado que Vox no participará en los actos del Día de la Constitución porque no quieren estar al lado de los que afrentan la Carta Magna y de los que impulsan un proyecto totalitario.



El dirigente de Vox ha criticado también el "cinismo" del PSOE y de Pedro Sánchez. "Por un lado sale muy digno a celebrar la Constitución y, por otro, sale a romperla a pedazos", ha dicho.



Frente a estos comportamientos, ha puesto en valor los gobiernos de coalición PP-Vox al asegurar que allí donde está su formación se abandona el despilfarro político y se evidencia que es posible cambiar las cosas a mejor".



Sobre las crisis diplomáticas en Israel e Italia, Garriga ha ironizado al afirmar que es una más. "Sánchez lo único que sabe es generar conflictos internacionales", ha indicado, al tiempo que se ha mostrado convencido de que "serán muchas que están por llegar porque no le importan los españoles, solo su ego y su control".