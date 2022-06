Rufián reitera disculpas por llamar tarado a Puigdemont: No me expresé bien

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha reiterado este jueves sus disculpas por tildar de "tarado" al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y se ha mostrado dispuesto a "si hace falta hablar con quien sea y pedir mil veces más perdón" porque, ha justificado, no se expresó bien.





Preguntado por sus tuits en una entrevista ayer con TV3, Rufián apuntó: "decir que por un tuit mío se proclamó la independencia de Cataluña es de tarado. El tarado es quien la proclamó, no quien publicó un tuit", en referencia al mensaje de Twitter en el que escribió "155 monedas de plata" cuando Puigdemont se planteaba convocar elecciones en lugar de proclamar la independencia de Cataluña.





Estas palabras provocaron enfado en los dirigentes de Junts per Catalunya y el actual president catalán, Pere Aragonès, conversó con Puigdemont para trasladar que discrepaba de las declaraciones de Rufián, mientras que el portavoz de ERC pedía disculpas en Twitter y explicaba que no había sabido explicarse.





"No me expresé bien, evidentemente no quería insultar a nadie, ni mucho menos al presidente Puigdemont. Quería contrarrestar una especie de creencia que viene a decir que Twitter condiciona la política o momentos tan importantes como el 1 de octubre, pero me equivoqué enormemente", ha explicado Rufián a su llegada al pleno de la Cámara Baja.





Y ha recalcado que ni Aragonès ni nadie le reclamó que pidiese perdón si no que en cuanto vio su propio error, que ve "inadmisible porque no tiene ningún tipo de justificación", salió a disculparse.





Preguntado acerca de si teme represalias o si el asunto queda zanjado ha admitido que no lo sabe, ha argumentado que "pedir perdón es bueno" y ha explicado que ha hablado con "mucha gente" en las últimas 24 horas, y si hace falta "hablar con quien sea y pedir mil veces más perdón" lo hará. "Me equivoco cada día y ayer lo hice mucho", ha subrayado.