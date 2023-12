Ortuzar: "Los vascos llevamos un izquierdista de corazón y un conservador de bolsillo"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que la formación jeltzale es un partido "equilibrado y progresista" y defiende que "el eje izquierda-derecha ya está superado y sólo funciona en España". "Todos los vascos llevamos un izquierdista de corazón y un conservador de bolsillo", añade.



En una entrevista a El Correo, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale analiza además la decisión del EBB de que finalmente el lehendakari Iñigo Urkullu no se presente a las próximas elecciones vascas de 2024.



Tras negar que el PNV "prescinda" de Urkullu, por ser ese "un verbo injusto y que en la política del PNV no existe", Ortuzar defiende que el lehendakari "forma parte del acervo del PNV y lo va a seguir haciendo".



"Reivindicamos sus doce años de política. Ha sido un grandísimo lehendakari y vamos a partir de la base de su legado, pero ahora toca un nuevo tiempo y nuevas personas porque necesitamos otro ciclo de doce años, de ahí la propuesta de Imanol Pradales", defiende.



Según asegura, el EBB comenzó "el análisis en sus reuniones de finales de julio y finales de agosto" y señala que "la pulsión de un cambio generacional estaba clara para hacer frente a una nueva etapa". "A partir de ahí, elaboramos un retrato robot de cuál era el perfil idóneo y se apostó, finalmente, por Pradales", detalla, para añadir que "el lehendakari ha estado al tanto de esta situación todo el tiempo".



Cuestionado por la voluntad de Urkullu de seguir, Ortuzar cree que ese "no es un detalle relevante a la hora del análisis del partido". "No se trata de hacer un examen y si uno lo pasa sigue o no. Nosotros estamos muy contentos con la gestión de Urkullu y la defendemos. La cuestión es cómo enlazamos esa gestión con una nueva generación de personas", expresa.



Respecto a cómo asumirán las bases la figura de Imanol Pradales, el presidente del EBB dice que de las bases "nunca" teme "nada". Lo que hay que hacer es respetar lo que decidan, son las que mandan. Cada uno tiene su papel. El EBB hace su propuesta y las bases tienen dos opciones: adherirse o hacer otra", expresa.



Asimismo, manifiesta que "esta situación no va a mermar" el compromiso de Urkullu con el PNV y dice saber que "va a estar a disposición del partido para lo que necesite, como ha estado toda la vida".



Ante las críticas del líder del PSE, Eneko Andueza, al PNV, Ortuzar cree que hay una "pose excesiva e incluso errónea en esta actitud". "No puedes ser socio del PNV 350 días y los 15 de campaña electoral ser el enemigo. El PNV tiene mucha paciencia y sabe relativizar estas bravuconadillas, pero ya vale", advierte.



Por otro lado, afirma que el PNV es un partido "equilibrado, progresista" y defiende que "el eje izquierda-derecha ya está superado y sólo funciona en España".



"La sociedad vasca no está polarizada. Todos los vascos llevamos un izquierdista de corazón y un conservador de bolsillo. Todos y todas. Desde el PP a Podemos. Si queremos mantener el alto nivel de vida y los servicios públicos de calidad que tenemos en Euskadi hace falta recursos para ello. Este es el talón de Aquiles de la mentalidad 'happy flower' de Bildu y Podemos. No son capaces de generar la suficiente riqueza para poder repartirla bien", censura.



De cara a las próximas elecciones vascas, afirma que el objetivo del PNV es mantener "claramente la primacía política en Euskadi, en votos y en escaños".



"Nuestro objetivo es volver a conectar con la gente que nos dejó de votar el 28-M. No tenemos una zona de fricción con Bildu. El debate de quién es más abertzale ya no es la clave por expreso deseo de Bildu. Hay gente que ha dejado de votarnos porque no le ha gustado lo que hemos hecho pero no ha votado a otro partido. Debemos trabajar para reenamorar a esa gente", considera.



Además, asegura que el acuerdo con el PSOE "costó y mucho", de tal modo que el PNV estuvo "a unas horas" de abstenerse. "Cuando vieron que íbamos en serio, lo que era un 'no' a casi todo pasó a ser un 'sí'", añade.



Referéndum

Cuestionado por un posible referéndum en Cataluña, dice que si es una vía para solucionar un conflicto y es de manera pactada, "ojalá lo haya".



"Otra cosa es que después del referéndum haya que volver a sentarse a hablar, porque el referéndum da un diagnóstico, no una solución", matiza.



En el caso de Euskadi, Ortuzar considera que hay una hoja de ruta "completamente diferente". "No hay más que ver el acuerdo que ha firmado Junts y el que hemos firmado nosotros. Nuestro objetivo es cerrar el autogobierno presente y mirar al autogobierno futuro en base a esos tres conceptos críticos, que son reconocimiento nacional, bilateralidad y foralidad", finaliza.