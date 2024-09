El juez del caso Koldo rechaza citar como testigo al ministro Óscar Puente

El juez que investiga el conocido como caso Koldo -sobre la adjudicación de una serie de contratos públicos de suministro de mascarillas en plena pandemia- ha rechazado citar como testigo al actual ministro de Transportes, Óscar Puente.



Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado la petición formulada por la acusación Liberum para que el titular de Transportes compareciese en calidad de testigo.



Tampoco ha aceptado el magistrado la petición del exministro José Luis Ábalos de personarse en calidad de perjudicado en un procedimiento que tiene entre sus principales investigados a su exasesor en el Ministerio, Koldo García, como presunto intermediario a favor de la empresa de la trama para la adjudicación de contratos de mascarillas en 2020.



Recientemente, el juez rechazó, a petición de otra acusación -Iustitia Europa-, solicitar al Tribunal Supremo la imputación de Ábalos al considerar que "a día de la fecha no existen motivos bastantes" para que éste resultase investigado, "sin perjuicio de lo que pudiera resultar en un futuro".



El magistrado ha iniciado este miércoles una ronda de interrogatorios para investigar los contratos adjudicados por varios organismos públicos, algunos de ellos dependientes del Ministerio de Transportes, a la empresa Soluciones de Gestión en plena pandemia.



Hoy ha comparecido en calidad de investigado el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares y en las próximas semanas lo hará un ex alto cargo de ADIF y el ex subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez. Los tres fueron cesados por el ministro Óscar Puente a raíz de esta causa judicial.