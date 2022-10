Illa descarta gobernar con ERC si Junts deja el Ejecutivo: "Es un Govern fallido"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha descartado este martes que su partido pueda plantearse gobernar con ERC si Junts decide abandonar el Ejecutivo de Pere Aragonès: "Es un Govern fallido que no está funcionando y que tiene objetivos que no comparto".

"Hablan de culminar la independencia y no lo veo, y no hay que olvidar que Pere Aragonès no ganó las elecciones. No compartimos ni horizonte ni actitud", ha asegurado Illa en una entrevista de La Xarxa recogida por Europa Press, en la que ha garantizado que los socialistas continuarán construyendo una alternativa y colaborando con el Govern si es en beneficio de Cataluña.

Preguntado por si cree que el Ejecutivo de Aragonès puede agotar la legislatura si Junts sale del Govern, ha explicado: "Yo creo que no, pero le corresponde decirlo al presidente de la Generalitat", en función de lo que decida Junts.

Sobre la consulta de Junts que preguntará a sus bases el jueves y viernes si quieren seguir formando parte del Govern, Illa ha asegurado respetar los procesos internos de los partidos y ha avisado de que "la pregunta que se hacen los catalanes es otra, que es cuándo el Govern de Pere Aragonès empezará a gobernar y a ocuparse de los problemas de la gente".

PRESUPUESTOS

El jefe de la oposición ha insistido en que su ofrecimiento para negociar los Presupuestos catalanes de 2023 "no cambiará" ocurra lo que ocurra en el Govern, y ha explicado que no han mantenido más contactos tras un primero entre el conseller de Economía, Jaume Giró, y la portavoz parlamentaria del PSC-Units, Alícia Romero.

Preguntado por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha celebrado que el Consejo de Ministros de este mismo martes prevea aprobar el proyecto, y ha dicho que incluyen la inversión social más alta de la historia: "Va en la línea acertada y lo valoro como una noticia muy positiva, a la espera de la tramitación parlamentaria" en el Congreso y Senado.

Sobre la coalición del Gobierno de Pedro Sánchez y la del Govern de Aragonès, ha señalado que en las coaliciones siempre existen diferencias pero deben compartir un propósito y objetivo: cree que el Ejecutivo central acumula una obra de gobierno notable, mientras que en la Generalitat "no hay un proyecto con diferencias, sino una pelea y un conflicto crónico".

MUNICIPALES EN BARCELONA

En cuanto a las elecciones municipales y al caso de Barcelona, ha insistido en apoyar como candidato al primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, y ha detallado que el Consejo de Federación del PSC de la ciudad fijará el calendario de primarias este viernes, con una propuesta para nombrar al alcaldable el 5 de noviembre.

"Tenemos que ver lo que dicen los militantes de Barcelona, pero mi opinión es que el mejor candidato que podemos tener en estos momentos es Jaume Collboni. Espero que salga como candidato, pero tenemos que esperar a los procedimientos internos", ha destacado el primer secretario de los socialistas catalanes.