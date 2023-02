El Gobierno pide a Feijóo que sea “valiente como fue Casado” y vote no a la moción de Vox

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, instó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que “sea valiente como fue Casado” –en referencia a su antecesor en el liderazgo del partido, Pablo Casado– ante la moción de censura que anunció Vox.



“Que sea valiente como fue Casado y diga que no, que uno no puede utilizar la moción de censura para hacer lo que denominó un ‘show parlamentario’”, criticó en una entrevista en La 2 y Rádio 4 en la que ensalzó la moción como un instrumento constitucional serio para contrastar modelos de gobierno.



Consideró que el exdirigente popular se atrevía a decir las cosas claras, ante lo que lamentó que Feijóo “ande medio escondiéndose después de haber comido con uno, con el otro” y le pidió que se posicione públicamente.

Una oposición más seria



En esta línea, defendió que “España merece una oposición un poco más seria, una oposición de Estado, una derecha homologable a las derechas europeas”.



En el mismo sentido, el ministro de Agricultura, Luis Planas, señaló que “si el PP no está detrás” de la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, “tiene entonces una forma muy sencilla de demostrarlo, votando en contra” de la misma.



En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Lucena (Córdoba), el ministro de Agricultura recordó que “una moción de censura es un instrumento previsto en la Constitución, no para convocar elecciones, ni para decir que este gobierno no me gusta, sino para decir” que se va “a gobernar” y “a llevar adelante” un determinado programa.

Detrás de la iniciativa



Por eso, “el anuncio de Vox de que va a presentar una moción de censura es algo que hay que tomarse muy seriamente, porque tendrán que decir qué es lo que quieren hacer”, y ello deberá aclararlo, “no solo Vox, sino también quien está detrás de la moción de censura, el PP”, ya que, a este respecto, “ha tenido conversaciones el señor Feijóo, con el señor Tamames y con el señor Abascal”.



Así y en opinión de Planas, tendrán que explicar “qué es lo que quieren hacer ante las medidas que está tomando el Gobierno de España”, si es que, por ejemplo, quieren “retirar los 2.420 millones que invertirá en becas este año” el Gobierno central, “algo que el otro día criticó el señor Feijóo en el Senado”, o bien “retirar el incremento del salario mínimo a 1.080 euros, o el incremento del 8,5% de las pensiones, o quizás el incremento del Ingreso Mínimo Vital”.



Por su parte, la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, coincidió en que la moción de censura de Vox es “inútil” por “los tiempos” en que se presentó y adelantó que la formación votará en contra, aunque no aclaró quién será el diputado del grupo parlamentario que defienda el “no” a Tamames.



Guasp participó hoy en el Comité Nacional del partido que se celebró en Valencia, y defendió que el Gobierno que encabeza Sánchez y se apoya, entre otros, en “comunistas” es “el peor gobierno de la democracia”.



Para la portavoz, la solución “pasa por unas elecciones anticipadas”, pero consideró que no se producirán ya que Sánchez “va a esperar a lucirse en esa presidencia europea” y a “gastarse más fondos europeos en un ‘Plan E’ que no va a servir para ser más competitivos, sino para ganar votos cautivos”.