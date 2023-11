Feijóo avisa a Sánchez que pagará sus cesiones a independentistas: "España seguirá y el PSOE será la nada"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este domingo al candidato a la investidura, Pedro Sánchez, que "tendrá que responder ante las urnas" el "disparate democrático sin límites" de sus cesiones a los partidos independentistas catalanes, así como que los 'populares' no dejarán "pasar ni una" en las instituciones donde gobiernan y pelearán "desde todas las instancias judiciales". "Su presidencia será la nada, pero España seguirá y el Partido Socialista será la nada", ha augurado tras acusar a Sánchez de "usurpar la historia del PSOE en España".



En un nuevo mitin-concentración organizado por el PP contra la amnistía, ante las Torres de Serranos de València, Feijóo ha proclamado: "Volveremos a recomponer la historia de España y volveremos a decir que el paréntesis de Pedro Sánchez lo ha cerrado el pueblo español". "Los españoles de segunda no nos vamos a quedar quietos", ha añadido, y ha reprochado a los militantes socialistas que avalaran los pactos con otros partidos para la investidura.



El jefe de los 'populares' ha intervenido al cierre del acto, tras los discursos de la alcaldesa de València, Mª José Catalá, y el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, acompañado de la plana mayor del partido con representantes como la secretaria general, Cuca Gamarra, o la diputada Cayetana Álvarez de Toledo.



La Plaça dels Furs y las calles aledañas se han abarrotado de simpatizantes del PP y de personas con banderas de España y carteles contra Pedro Sánchez y sus cesiones a los independentistas, con alrededor de 20.000 asistentes según fuentes del partido y unos 10.0000 según Delegación de Gobierno. Se han escuchado gritos de 'Libertad', 'No a la amnistía', 'Yo soy español', 'Puigdemont a prisión' o 'Sánchez traidor'.

Es su discurso, Feijóo ha retado a los socialistas que no están de acuerdo con los pactos de investidura a demostrarlo "con hechos" porque "si solo hablan y no lo demuestran es igual a Pedro Sánchez: la nada". "¿Es que no hay ningún socialista que no cobre de la nómina del PSOE?", ha cuestionado.



Respecto a los acuerdos del PSOE con Junts, ha pedido "que nos engañen porque esto no es una negociación: una parte exige sin moverse un milímetro y la otra le concede todo sin rubor". También ha rechazado que los pactos sean a favor de la pluralidad, la convivencia porque "se anula a cualquier catalán que piense diferente al independentismo" y "se pretende expulsar de Cataluña cualquier cosa que suene a español".

Ni reconciliación ni pasar página

"Y no es ninguna reconciliación porque no hay ningún arrepentimiento y se exige que pidamos perdón a los que cumplimos la ley", ha recalcado, para señalar que aquí no se pretende "pasar página" porque "el independentismo que no miente sí ha dicho que la amnistía será el punto de partida para la independencia".



Por todo ello, ha denunciado que "esto es un disparate democrático sin límite y sin antecedentes que no cabe en España". "Desde luego, no es en nombre de España y no lo aceptaremos: España es mucho más grande que todo esto", ha insistido, antes de citar a los vecinos de cada comunidad autónoma para preguntarse por qué Cataluña merece más que ellos.



Dirigiéndose a Sánchez, Feijóo ha asegurado que no solo tendrá que "responder ante el PP", sino que lo hará "ante la historia" en las próximas elecciones y que los 'populares' desplegarán no dejarán "pasar ni una" en todas las ciudades y comunidades donde gobiernan, así como en el Senado donde tienen la mayoría, pero también en el Congreso y desde la oposición, en instituciones europeas y "desde todas las instancias judiciales".



"Vamos a seguir porque nosotros podemos salir a la calle y queremos todas las calles de España, no solo unas", ha manifestado, y ha acusado a Sánchez de querer continuar en la Moncloa "después de perder las elecciones". "Por mucho que un puñado de votos sea decisivo, absolutamente nadie nos va a arrebatar nuestros derechos, libertades, igualdad y dignidad. Estamos aquí y seguiremos estando siempre", ha aseverado.



Y es que, según ha defendido, el PP está al lado de la mayoría de españoles mientras el PSOE, que "ya no se diferencia del sanchismo", considera a unos ciudadanos "de segunda división". Pero ha dejado claro que no piensan "bajar la cabeza" ni quedarse "quietos" ante lo que ha definido como un atraco a la democracia española.

"La diferencia vuelve a ser Pedro Sánchez"

"Nunca en la historia democrática se ha pretendido que haya menos democracia", ha denunciado, además de subrayar que en España siempre han gobernado los partidos que han ganado las elecciones y que el PP es el único partido que "acepta estar en la oposición" aunque fuera el más votado. "Pero la diferencia vuelve a ser Pedro Sánchez", ha constatado, y ha comparado el lema del PP 'Por la igualdad de los españoles' con el de 'Adelante' del PSOE: "Siempre adelante con lo que les conviene a costa del retroceso de la democracia española".



En clave autonómica, Feijóo ha reivindicado que la Comunitat Valenciana es una comunidad autónoma "con lengua, identidad y compromisos con la nación", una idea en la que han insistido Mazón y Catalá en sus intervenciones.

Mazón alaba a Feijóo como la "gran esperanza" para España

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, arropado por varios consellers en el acto, ha coincidido en que las cesiones de Sánchez suponen "el mayor ataque al estado de derecho y a España" cuando "ya pensábamos que habíamos visto suficiente". "Mientras se intervenían las principales instituciones del Estado aquí en la Comunidad Valenciana se nos ninguneaba", ha criticado.



Frente a la amnistía que se "telegrafía sin ningún rubor", Mazón ha proclamado "viva Valencia, España, la ley, la Constitución y el Rey" y ha reivindicado el "reencuentro" de los españoles con actos como este cuando según él es más necesario que nunca. Por eso ha pedido firmeza y determinación para "acompañar a la gran esperanza que tiene España: Alberto Núñez Feijóo": "Lo necesitamos en la Moncloa cuanto antes".



Sobre la Comunitat, donde "el cambio se ratificó el 23 de julio", se ha mostrado orgulloso de presidir un gobierno que "por primera vez en ocho años ya no tiene consellers el 9 d'Octubre diciendo que somos catalanes". "Eso se ha acabado", ha dicho, y ha proclamado que "ha llegado la libertad a la educación valenciana" y que "se han acabado las subvenciones a dedo a los que dicen que somos países catalanes".

"Estamos en el lado correcto de la historia"

Por su parte, la alcaldesa de València ha querido dejar claro que los 'populares' no tolerarán "que nadie chulee a esta ciudad, a la Comunidad Valenciana y a España" tras "esta semana lamentable" en la que PSOE y ERC han llegado a un acuerdo de investidura. "No en nuestro nombre (...) Valencia y la Comunidad Valenciana está con toda España y no lo vamos a tolerar", ha enfatizado, para reiterar que los valencianos seguirán "doblemente leales a España".



"¿Qué mensaje lanzamos a nuestros hijos, qué sociedad estamos construyendo cuando si intentas dar un golpe de estado no pasa nada y te puedes ir de rositas?", se ha preguntado, para dirigirse a la "izquierda valenciana" diciendo que los 'populares' están "en el lado correcto de la historia" y los socialistas "en el de la indignidad".



Catalá ha acusado así al PSOE de manosear el perdón y el diálogo cuando lo que están haciendo, ha subrayado, es "comprar la Moncloa". "Lo que antes era sanchismo, hoy es socialismo: ayer se arrodilló al sanchismo", ha reprochado a las bases del PSOE sobre su apoyo a los acuerdos de Sánchez. Y ha rematado: "Defenderemos Valencia, la Comunidad Valenciana y España con las uñas. Visca Valencia y viva España".