Echenique e Iglesias avisan Yolanda Díaz que ven difícil sumar sin primarias

Pablo Iglesias y Pablo Echenique han lanzado una advertencia al unísono a Yolanda Díaz, que sin unas primarias para que la gente escoja a sus representantes, la unidad entre fuerzas diferentes para concurrir a las elecciones, como aspira la vicepresidenta segunda del Gobierno, va a ser difícil.



Un recado que han mandado los dos a Yolanda Díaz durante la presentación del primer libro escrito por el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, “Memorias de un piloto de combate”, que se ha celebrado en el Espacio Larra y ha abierto la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.



Precisamente, ha explicado Echenique, una de las preguntas que intenta responder en este libro es “cómo demonios un tipo tan extraño, que nació en otro país, un nadie, con más del 90 % de discapacidad, ha llegado dónde ha llegado y una de las respuestas son las primarias”.



Ese es el camino hacia la unidad que ve “indispensable” ha dicho después de que Iglesias subrayará que “hay que escuchar con carácter vinculante” refiriéndose al proceso que está llevando a cabo Díaz antes de decidir si se postula para liderar Sumar.



El exvicepresidente y exlíder de Podemos ha advertido de los riesgos en los que pueden incurrir los liderazgos, como despegarse de la calle, y por eso, ha insistido en que en un momento tan importante como este es crucial ir “todos juntos”, todos los que están a la izquierda del PSOE, pero “la gente tiene que decidir cómo se va a construir esa unidad” y quiénes van a ser sus representantes.



“A partir de ahí todo el mundo podrá actuar con legitimidad”, ha subrayado Iglesias.



Aparte de hablar de los planes electorales, Echenique también ha hablado de “Memorias de un piloto de combate”, donde repasa la lucha fratricida de la izquierda en los últimos años, la negociación del primer gobierno de coalición en España, el poder y también su vida privada, marcada por sus severos problemas de movilidad.



En este ‘diálogo’ que han mantenido los dos Pablos ha salido a colación el motivo por el que Iglesias no tiró la toalla y no dejó la política junto a su pareja, Irene Montero, después de que Íñigo Errejón rompiera con Podemos, dejándoles sin candidato para Madrid, para crear otro partido, y el motivo fue Echenique, que se ofreció a presentarse.



“Se me hizo un nudo en la garganta, qué pelotas y en ese momento decidimos que no nos íbamos porque sabíamos que teníamos personas muy leales”, ha recordado el primer líder de los morados.



Echenique, doctor en Física, le ha respondido que sí dio este paso fue porque “no soportaba” la idea de que ahí acabara todo y entonces no hubiera habido mayores avances feministas, ni SMI, ni intervención de los precios de la electricidad, etc.



Porque, entre otras cosas, ha señalado, “Podemos es el partido al que no se le pega la moqueta a los pies”.



Iglesias ha puesto también el foco en que hay una estrategia de la derecha judicial, política y mediática -también ha señalado a medios progresistas- “para matar a Podemos”, dejando claro que sin Podemos no habría una vicepresidenta segunda del espacio alternativo, ni nadie se hubiera atrevido a hacer una ley Trans, a criticar al presidente de Mercadona, Juan Roig o a dar la batalla por la ley del sólo sí es sí mientras otros se ponen de perfil.



De la misma manera, Echenique ha advertido a sus adversarios, esos que les recetan últimamente “bajar los decibelios, no hacer ruido o no decir nombres de esos piratas que se están forrando, como el dueño de Ferrovial”, que no van tomar esa medicina.