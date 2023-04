Clara Ponsatí no se presentará este lunes ante el Supremo

El abogado Gonzalo Boye ha confirmado que la exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí no se presentará este lunes ante el Tribunal Supremo (TS): "No sé si está de camino a Bruselas o ya está allí".



Así lo ha explicado en una entrevista a TV3 recogida por Europa Press, teniendo en cuenta que Ponsatí está citada a las 11.00 horas en el Supremo para que el instructor del 'procés', el magistrado Pablo Llarena, le tome declaración como procesada por un presunto delito de desobediencia por el 1-O.



Ponsatí ya avanzó el pasado 28 de marzo que no pensaba acudir, lo que podría propiciar que fuera detenida de nuevo para llevarla ante el Alto Tribunal.



"Clara ya lo dijo muy claro, dijo que hoy tiene que trabajar", ha explicado Boye, tras aclarar que la eurodiputada no acudirá ante el Supremo porque consideran que los hechos por los que se quiere que lo haga están prescritos.



Además de reivindicar la inmunidad de Ponsatí, considera que Llarena "no es el juez predeterminado por ley según dijo el 31 de enero el Tribunal de Justicia de la UE" y que los hechos no son constitutivos de delito, y si lo fueran asegura que habrían prescrito.



"No existe ninguna razón legal para que Llarena pueda tomarle declaración a Ponsatí, y mucho menos ordenar su detención", ha sostenido el abogado, tras argumentar que no puede detenerse a una persona por un delito que no conlleva prisión.



También ha calificado de "ilegal" la detención de la eurodiputada cuando volvió a Catalunya a finales de marzo, y ha anunciado que tomarán las medidas oportunas cuando llegue el momento.