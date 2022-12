​​S2M, una nueva forma de vender casas en A Coruña

S2M, es una inmobiliaria formada por un equipo profesional, joven y dinámico, con un objetivo común: satisfacer las demandas de sus clientes. En S2M disponen de una amplia oferta inmobiliaria de viviendas nuevas y de segunda mano; chalets y fincas por toda la provincia; así como alquileres y traspasos.

Desde S2M destacan como punto fuerte en su trabajo la honestidad con los clientes: “el core de la empresa es ser honestos. Nosotros no vendemos casas, ayudamos a los propietarios a que vendan sus viviendas y ayudamos a los compradores a comprar viviendas, pero no intermediamos, ayudamos a la gente. La honestidad es la base de nuestro negocio. Para hacer una operación no te voy a contar una mentira, o te voy a ofrecer algo que no es verdad”, destaca Emma Martínez, gerente de S2M.

La inmobiliaria S2M. I CEDIDA

S2M cambió hace cinco años su forma de trabajar: “nosotros antes trabajábamos con el método tradicional con el que trabajan las inmobiliarias, lo que hacíamos era intermediar. Pero desde hace ya unos años lo que decidimos fue tener muchos menos inmuebles, cuidar mucho más al propietario e informar y atenderlo en todo momento. Trabajamos con un sistema que es la multiexclusiva, donde nuestro propietario tiene solo un interlocutor, que es S2M. Pero nosotros, colaboramos con otras inmobiliarias para poder aportar nuestros compradores y los de las otras inmobiliarias. Ese propietario solo tiene un anuncio, un anuncio bien cuidado con una buena fotografía y con toda la documentación al día. Cuando nosotros cambiamos el sistema de trabajo, presumíamos de tener más de 500 inmuebles en cartera y ahora, me parece una aberración. En la actualidad trabajamos con muchas menos propiedades, pero mucho mejor atendidas. Y nos da mucho mejor resultado. Si un propietario te da un inmueble solo a ti, la inversión que tú puedes hacer en puesta en escena del inmueble y la publicidad es mucho más alta”, añade Emma.

Emma Martínez, propietaria de S2M. I CEDIDA



“En el mercado americano, no hay anuncios de particulares. La gente trabaja solo con las inmobiliarias que saben que trabajan bien. Entonces tienes que estar presente en la vida de las personas, para que cuando necesiten vender, se acuerden de ti. Y esa es nuestra manera de trabajar, que la gente quede muy contenta para que en el momento que ellos mismo o alguien cercano necesite comprar o vender una vivienda, se acuerden de nosotros. Un porcentaje muy alto de nuestros clientes son clientes repetidores o recomendados por otros, porque la gente queda muy contenta cuando trabaja con nosotros”, puntualiza.



Emma destaca como otro punto fuerte de S2M que el personal que trabaja con ellos, es personal propio: “queremos que nuestros empleados defiendan los mismos intereses que defiende la empresa. Conozco franquicias que trabajan con autónomos y el autónomo no necesariamente sigue las pautas que le da el jefe. En cambio nosotros trabajamos con asalariados porque queremos que todos trabajemos de la misma manera. Cuidamos al equipo, porque nos interesa que ellos cuiden a nuestros clientes. Prefiero trabajar con menos volumen de pisos e incluso menos volumen de comerciales. Yo quiero que los comerciales trabajen como yo quiero, que traten a los clientes con honestidad. Que no por conseguir ganar una comisión extra oculten algún dato”.

S2M. I CEDIDA

En la actualidad tienen un proyecto nuevo en marcha. Se trata de un proyecto de cambio de oficina: “nosotros teníamos tres oficinas: en Cambre, en Culleredo y una pequeñita en A Coruña. Estamos en un proceso de cambios en la empresa. Estamos haciendo obra para abrir en un mes una nueva oficina en el Temple, completamente volcada en el cliente, con una zona para eventos ya que queremos realizar eventos mensuales de inmobiliaria y de seguros, porque también somos agentes de seguros. Va a ser una oficina volcada en el cliente, algo completamente novedoso”.