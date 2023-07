Nomad: diseño de interiores con filosofía “slow”

El diseño de interiores ha adquirido una gran relevancia en los últimos tiempos, ayuda a crear espacios y favorece el bienestar, tanto físico como emocional. Un hogar es mucho más que un espacio en el que vivir, tiene que proporcionarnos paz y para ello, necesitamos plasmar nuestra esencia dentro del hogar.

Nomad Studio es un espacio dedicado al interiorismo y al buen gusto por la decoración. Su showroom está ubicado en el número 43 de la calle Federico Tapia, en A Coruña.



Nomad nació en el año 2019 como tienda estudio de interiorismo con una única pasión, crear espacios atemporales con objetos que sus propietarios aman, un lugar donde poder encontrar todo lo que ellos necesitan para hacer su vida más bonita.



“Buscamos rodearnos de piezas que nos hacen felices y que queremos que formen parte de nuestras vidas para siempre. Nos gusta la mezcla desde el corazón, no usando fórmulas mágicas. Buscamos la mezcla del contemporáneo y de lo vintage, piezas de gran valor con otras más sencillas, así podemos encontrar en nuestros ambientes una maravillosa butaca de diseño de terciopelo de mohair con un sencillo cesto de fibra natural. Huimos del total look, no nos gustan los espacios sobreactuados”, afirma Begoña, propietaria de Nomad.

El interior de Nomad. I CEDIDA

Nomad nace de la necesidad de reunir en un mismo espacio todas esas piezas maravillosas que se fueron encontrando a lo largo de sus viajes, de la necesidad de rodearse de firmas con sus principios -que fabriquen productos de máxima calidad, alejados de la producción en masa-, piezas que duren varias generaciones -muchas de ellas hechas a mano por algunos de los mejores fabricantes de Europa-.

“Nos apasiona la belleza de lo natural, lo duradero y lo artesanal. Nos encantan las casas con alma. Por eso viajamos alrededor del mundo seleccionando objetos singulares y únicos que nos ayuden a crear atmósferas especiales. Nos gusta crear espacios con colores suaves, los tejidos naturales de gran calidad, maderas nobles, nos gustan las casas con carácter que cuentan una historia y perduran en el tiempo

La mezcla de lo nuevo y lo vintage, una manera diferente y menos rígida de entender la decoración. Nomad es una forma de vida”, afirma Begoña.

El interior de Nomad. I CEDIDA

Nomad es un espacio muy ecléctico en el que podemos encontrar todo aquello que puede hacer especial un hogar. Cuentan con una gran selección de artículos, desde una romántica muselina para el jardín, unos estores de bambú, vajillas de Limoges, alfombras mauritanas, maravillosos candelabros de alabastro, piezas de mobiliario vintage, sofás de marcas muy reconocidas, iluminación contemporánea e incluso, una galería de fotografía original de la firma francesa YellowKorner.



En Nomad huyen de las producciones en serie y de las modas: “nos gusta poner en valor el tiempo necesario para la creación. No importa de dónde viene el producto, lo que importa es lo que somos capaces de hacer con él. Recuperamos piezas de otras épocas, de belleza imperfecta y las mezclamos con marcas muy reconocidas de diseño. Así es como concebimos la decoración, esa combinación única de piezas que crean una atmósfera imperfecta y atemporal capaz de pasar de generación en generación”, destaca Begoña.

El interior de Nomad. I CEDIDA



En Nomad pueden ayudar al cliente en diversos tipos de proyectos: desde proyectos integrales de interiorismo hasta pequeñas ambientaciones. Tras una breve reunión, trazan un plan adecuado a las necesidades del cliente: “a veces es simplemente darle un aire nuevo a su terraza con un pequeño restyling de las piezas que ya tiene y otra es un complejo proceso de construcción de un espacio desde cero en cuyo caso trabajamos con arquitectos y constructoras que comparten nuestros valores. Ayudamos a nuestros clientes desde cambiar la iluminación de una estancia a elegir el acabado de la pintura o simplemente cambiar los tiradores de unos armarios hasta proyectos integrales de interiorismo fuera de nuestro país. Acabamos de llegar un maravilloso proyecto de interiorismo en los Hamptons que ha sido un sueño del que estamos muy orgullosos y que ha sido un gran desafío. También colaboramos con profesionales del sector, interioristas, arquitectos, constructoras ofreciéndoles los productos de nuestro catálogo para incorporarlos a sus proyectos”, concluye.