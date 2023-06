La Marea Atlántica elegirá nueva Coordinadora con el objetivo de “recuperar a confianza”

La Marea Atlántica celebró este sábado una asamblea en el centro cívico de Monte Alto, con la asistencia de más de sesenta personas para realizar un balance amplio de los malos resultados de las municipales del 28 de mayo. En dichos comicios, la formación no logró representación en María Pita, perdiendo casi 20.000 votos con respecto a 2019, por ello, ayer se reunieron para decidir sobre el futuro de la organización. Tras el debate, la Marea Atlántica remitió un comunicado en el que asume el mensaje “que as urnas expresaron con dureza o pasado 28 de maio e comprométese a abrir unha nova etapa co obxectivo de recuperar a confianza da cidadanía nun proxecto que segue a ser tan útil como necesario para a maioría social da cidade”.



A su vez, la formación hace un llamamiento al electorado progresista a movilizarse y participar activamente en las elecciones generales del 23 de junio “ante a ameaza de que o fortalecemento da dereita nos comicios municipais e autonómicos se poida traducir na chegada do bloque reaccionario ao Goberno do Estado”. Por último, en el comunicado anuncian que después de verano volverán a convocar el proceso reglamentario para la elección de una nueva Coordinadora que tendrá la misión de celebrar una nueva Marea Viva.



Tres días después del domingo electoral, la Marea envió otro comunicado en el que señalaba que haber dejado que Podemos y EU se presentasen en solitario dentro de la coalición Por Coruña explica gran parte del fracaso de ambas formaciones. “As forzas que abandonaran a Marea impulsaron unha candidatura alternativa e, mentres reclamaban a unidade, fixeron da crítica ao noso proxecto un dos seus principais argumentos electorais. Salvo que o obxectivo fose a destrución, o empeño foi inútil: tampouco obtiveron representación”, dijeron.