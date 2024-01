Vuelta a los entrenamientos este miércoles del Deportivo pendiente del estado de su zaga y de cómo la estructurará Imanol Idiakez, tras la duda de Pablo Martínez y la ausencia segura de Mikel Balenziaga, que cumple ciclo.



Los coruñeses están expectantes a cómo responde el central, baja el lunes por reposo deportivo después de sufrir este domingo en el duelo ante la Cultural Leonesa un “traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento”.



Por ese motivo, el club informaba que esta mañana el futbolista realizará en la jornada matinal un “entrenamiento adaptado a su proceso de recuperación”. Su concurso este domingo en el duelo ante la SD Ponferradina no es seguro y dependerá de cómo se vaya encontrando y de sus sensaciones en los próximos días.



Aunque se le realizaron pruebas médicas complementarias en un complejo hospitalario de la ciudad herculina, desde los Servicios Médicos del Deportivo no quieren correr ningún tipo de riesgo y menos con una contusión sufrida en la cabeza.

Varias opciones



Siguiendo con la defensa, hay otra demarcación en la que el míster vasco tendrá que escoger un plan ‘B’: el lateral izquierdo. Balenziaga, el habitual en esta posición, vio el domingo en el Reino de León su quinta amarilla y será baja ante la Deportiva.



Idiakez tiene que decidir a quién ubica ahí. Puede optar por poner a Ximo Navarro a banda cambiada o a Paris Adot, o volver a colocar de nuevo a Dani Barcia, a pesar de que no es su posición específica, pero donde ya ha jugado algún encuentro, como ante el Celta Fortuna.



Otra posibilidad es que suba Iano, el lateral zurdo del Fabril, que lleva varias semanas entrenando con el primer equipo. No obstante, de hacerlo, ya no podría volver a jugar con el filial herculino, puesto que no es futbolista sub-23.



David Mella jugó unos minutos contra el cuadro leonés como carrilero, pero no parece probable que repita atrasando su posición, en la que el Depor pierde su empuje en ataque.



Como contrapartida, el cuadro blanquiazul recupera piezas en la medular con el retorno, tras sanción, de José Ángel Jurado. La otra duda es si Diego Villares llegará a tiempo. Baja en el Reino de León, se recupera de unas molestias en los aductores y lleva varias días incrementando la intensidad de sus sesiones.



Otro jugador que apunta a regresar es Pablo Valcarce, tras superar sus molestias en la cadera. Habrá que ver si Berto Cayarga, con una dolencia en los isquiotibiales, sigue al margen del grupo.

a una de la suspensión