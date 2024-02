A lo largo de los años, hemos podido comprobar que la pasión por el Deportivo no conoce fronteras. Tienen que quedar pocos rincones del planeta por los que no haya pasado una elástica del equipo herculino, y en esta ocasión la presencia de los colores blanquiazules ha llegado hasta Mwandi, un poblado de Zambia, donde un equipo de la Tercera División defiende el escudo deportivista cada semana.

Hoy en día, estamos acostumbrados a disfrutar del fútbol a través de las televisiones, acudiendo al estadio a animar a nuestro equipo o por los campos de los barrios de la ciudad acompañando a nuestros amigos. Un privilegio que cuando se vuelve costumbre cuesta apreciar y valorar, hasta que descubres historias como la que rodea a '4 Stars Sport Academy'.

Actualmente, no importa si el futbolista es profesional o aficionado, lo habitual es tener acceso a unas botas adecuadas y que el club proporcione a los jugadores equipaciones e instalaciones en buenas condiciones, con campos que deben cumplir normativas, árbitros federados y un reglamento claro que respetar.

Pero... ¿qué pasaría si todo eso desaparece y solo nos quedara lo esencial: amigos, un balón y ganas de jugar al fútbol? El resto, imaginación y pasión. Y en pasión, nadie gana a los chavales del poblado de Mwandi.

Un partido en una liga local de Zambia

Hace unos días, se hacía viral un video del tenista y creador de contenido Javifreestyle, en el que mostraba cómo era una jornada de fútbol en una liga local de Zambia. En él, contaba el procedimiento que se llevaba a cabo para poder disputar el duelo, empezando por pintar a mano las líneas del campo con un producto similar a la ceniza y colocar los banderines enterrándolos con una botella de plástico.

En un suelo irregular, que puede suponer riesgos para los futbolistas, podemos ver que cada uno se calza con lo que puede. Algunos sí que lo hacen con botas de fútbol, pero otros tienen que jugar descalzos, con una bota en un pie y en el otro un zapato, o con botas hasta tres tallas más grandes.

Una vez está todo listo y el equipo rival se encuentra en el campo, comienza el calentamiento en presencia de varios aficionados. Es justamente en ese momento cuando vemos por primera vez a uno de los jugadores con la camiseta del Deportivo. Pero no iba a quedar ahí, sino que todo el equipo local disputaría el partido uniformado con la equipación del equipo coruñés, y pantalones de otros clubes como el Milan o el Osasuna.

A pesar de que el vídeo ya es sorprendente e impactante para cualquier coruñés, lo es todavía más cuando conoces la historia que hay detrás.

Jugar con la camiseta del Depor para ser "diferentes" al resto

Carmen Loscertales se mudó en 2022 a Livingstone (una ciudad de Zambia de 140.000 habitantes) como voluntaria para una ONG española llamada KUBUKA, y estuvo diez meses trabajando en su proyecto deportivo y apoyando de cerca al equipo. Gracias a ella, hemos podido conocer un poco más a esos chavales que defienden la camiseta del Deportivo a más de 10.500 km de A Coruña.

'4 Stars Sport Academy' es un equipo de Mwandi (Dambwa North) que compite en la Tercera División de Zambia. Durante los dos últimos años, han logrado ascender dos categorías y ahora viajan por distintas ciudades para disputar los partidos a pesar de no tener suficientes fondos.

Hace ya bastantes años, cuando el Deportivo todavía militaba por los campos de Primera División, LaLiga donó a esta organización varias equipaciones de diferentes equipos españoles. Tal y como nos cuenta Carmen, muchos eligieron rápidamente la del Real Madrid o el Atlético ya que son los clubes que más conocían, pero tanto el entrenador como los jugadores de '4 Stars Sport Academy' decidieron vestir la blanquiazul porque conocían al Depor y "les parecía único y diferente".

El único objetivo, un futuro mejor

Chulu, Akamandisa, Kasenga, Nyambe, Moonga, Phiri, Chivuna, Mwengulo, Christopher Chulu, Mwitumwa, Muukunga, Chimusanya, Muma, Ilitongo, Shindola, Mwaanga, Mwanza, Sepiso, Mwandila, Nine y Lungu son los chicos que forman la escuadra que juega con la elástica herculina.

Formado por jóvenes de entre 16 y 20 años, sirven de ejemplo para una comunidad envuelta en graves problemas como las drogas y el alcohol. Su pasión, dedicación y disciplina en cada entrenamiento de martes a viernes y en los partidos les está llevando a conseguir grandes éxitos y a ser referentes para muchos niños que entrenan cada día con el sueño de poder llegar algún día a su nivel.

Al grito de 'Better future is our dream' (Un futuro mejor es nuestro sueño), en esta liga la competencia queda a un lado, ya que el objetivo no es conseguir títulos, ascensos o balones de oro, solamente quieren lograr buenos hábitos y un buen futuro a través del deporte, y para ello se esfuerzan día a día en tratar de conseguir fondos a través de la venta de camisetas y gorras.

Este proyecto educativo, en el que también se abordan semanalmente mediante talleres otros temas como la salud mental o la importancia del trabajo en equipo, tiene como única prioridad cubrir las necesidades del poblado, trasmitir a todos los niños y niñas buenos valores e intentar guiarles a que enfoquen su tiempo libre, que es mucho, en hábitos saludables tratando de que no caigan en la tentación de todas esas drogas que por desgracia tienen mucha presencia en el barrio. De esta manera, consiguen que estén motivados, entretenidos y enfocados en el objetivo de todos los habitantes de Mwandi: tener un futuro mejor.

A través de su página de Facebook (4 Stars Football Academy), es posible apoyarles y convertirse en un aficionado más, ya que allí publican semanalmente sus resultados y comparten fotografías. También aportan más información de la extraordinaria labor de KUBUKA en su cuenta oficial de Instagram.