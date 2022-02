Soriano: “Estamos en esa racha en la que no entran las ocasiones”

Mario Soriano reconoció que el Deportivo había tenido opciones para poder llevarse los tres puntos ante la UD Sanse, pero que le faltó acierto.



“En la primera parte tuvimos ocasiones muy claras para marcar: la de Quiles, la mía, pero no entran. Estamos en esa racha en la que no entran. Hay que seguir trabajando y no bajar la cabeza, porque llegarán los goles”, puntualizó el extremo madrileño. A pesar de haber querido llevarse la victoria, otorgó valor al punto cosechado.





Le damos la importancia al punto, queríamos ganar y controlamos el choque







“Le damos importancia al punto, queríamos los tres, tuvimos el control del partido durante muchas fases, pero es un punto bueno, ante un rival duro. Hay que seguir y a por el que viene”, pidió Mario, que sabe que ante el Racing de Ferrol la afición volverá a ser "el jugador número doce".