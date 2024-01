Nunca olvidará su debut con el Deportivo, aunque fuese en aquel partido aciago en Irún, el pasado 5 de noviembre. Va sumando semanas de entrenamiento con el primer equipo y el pasado domingo a domicilio Rubén López Durán (Silleda, 2004) fue titular ante la Cultural Leonesa.



El mediocentro apela al trabajo diario para revertir la situación y se pone a disposición de Imanol Idiakez para lo que necesite de él.

¿Cómo estás después de tu debut como titular?

Contento, en la línea de tener minutos con el primer equipo. Un poco más triste por el resultado, pero con la misma ambición y ganas.

Complicado aún así porque tuviste que jugar en una posición como Villares, un poquito más adelantado, ¿cómo te encontraste ahí?

Es verdad que me noto más cómodo de pivote pero tengo que estar preparado para donde me necesite el míster. Me noté en la presión, que es lo que me gusta hacer, bastante cómodo, pero es cierto que con balón estaba un poco más perdido. Hay que estar preparado para lo que necesite el equipo y poder ayudar.

En el plano personal contento, ¿más preocupado a nivel colectivo? Después de una primera vuelta de sólo 29 puntos, a diez del ascenso directo…

La realidad es que no estamos en el puesto que teníamos como objetivo y para intentar mejorarlo hay que seguir trabajando, tener ambición, fe y seguir entrenando día a día.

¿Cómo te encuentras en tu progresión? Empiezas con el Fabril, ahora en dinámica de primer equipo, ¿piensas aún en el filial o sólo te centras en el Depor? ¿Es complicada esa dualidad?

No, cuando pasas del Fabril al primer equipo es todo más fácil, sería más difícil al contrario, pasar del primer equipo al Fabril. Creo que me adapté bastante bien, los compañeros lo mismo, porque me ayudan, me hacen el día a día más fácil.

Si llegara a pasar eso, volver al Fabril ¿cómo lo afrontarías? ¿Sería complicado?

No, es algo que gestiono bien. Un día tuvimos partido en Riazor, no jugamos y en una furgoneta cambiabas el chip de ir a jugar a Abegondo, con otro rival. Ahí creo que está la diferencia entre un jugador que puede llegar y otro que no.

Hablabas antes de la buena acogida de los compañeros y hace poquito se acaba de marchar uno, Mackay ¿cómo viviste ese día? Estabáis aquí entrenando, no os pudistéis despedir de él… ¿cómo fue ese momento?

A mí me pilló un poco de sorpresa, sé que había rumores pero que no era oficial el día y sí que me dio algo de pena por ser quien es, porque nos ayudó a mí y al resto de canteranos. Quiero desearle lo mejor.

Hablabas en una reciente entrevista de que un jugador que os cuida mucho es Berto Cayarga, ¿alguno de tu demarcación en el que te fijes o te dé consejos?

Siempre lo digo en las entrevistas, cualquiera del medio siempre me está, bien sea ayudando o aconsejando, como José Ángel, Salva o Villares.

Has comentado también en ocasiones, inculcado por tus padres, la importancia de los estudios y de no apostarlo todo al fútbol, porque nunca sabes lo que puede pasar ¿te cuesta compaginar ambas cosas?

Me cuesta porque al fin y al cabo no soy buen estudiante (risas). Me cuesta ponerme delante de un ordenador o apuntes, aunque la verdad es que tengo bastante tiempo libre por la tarde y aunque sea una hora o dos las saco todos los días.

Además de ese tema de mentalidad del que hablabas para llegar arriba, ¿son importantes otros factores como el físico? ¿En qué crees, ahora ya en el primer equipo, que tienes que mejorar?

Tema físico, de gimnasio, seguro que sí me falta. Estamos en ello.

Pasa como los estudios, ¿no te gusta demasiado?

No, sí que me gusta, pero no sé, andamos en eso (risas).

En otros temas, como la alimentación, que seguro que en el Fabril también están con eso, ¿insisten más en el Depor?

En el Fabril también hay exigencia en el porcentaje graso, de peso, pero en el primer equipo son más exigentes.

¿Este año de verdad se está apostando por la cantera? Tú ya llevas tiempo, acabas de renovar hasta 2028…

Creo que sí se está apostando y se está viendo día a día. Hoy (por el entrenamiento de este miércoles) no sé cuántos canteranos entrenando, no sé cuántos han debutado ya, los que estamos contando en convocatorias partido tras partido… Yo soy un elegido de esos y pienso que sí se está apostando.

Hablando de un compañero tuyo Iano, desde hace semanas en dinámica de primer equipo, ¿cómo lo ves?

Iano es un jugador con un potencial físico que yo nunca había visto, una velocidad, aceleración, de ganar duelos y es verdad que ha dado un paso adelante en el tema táctico y técnico. Lo veo preparado y además es un chico muy trabajador.

Fin de semana de vuelta a Riazor, otro partido complicado, esta vez ante la SD Ponferradina ¿Cómo llevas jugar en Riazor? ¿Sientes esa presión de la que otros jugadores hablan?

Es verdad que en el último partido sí que estaba algo más nervioso por el momento que era, pero una vez que te sueltas un poco es lo de siempre, me noto bien, sin presión.

¿Y entiendes que la afición pueda estar un poco ansiosa por el mal momento del equipo y porque os está costando más en Riazor?

Sí, los partidos que teníamos pensado que iban a ser más fáciles al final se complicaron y a ver esta segunda vuelta de la liga, hay que intentar cambiar la situación.