Riazor, lleno y engalanado

Riazor se prepara para su primer lleno del curso, mañana sábado en la finalísima por el ascenso a Segunda ante el Albacete. Después de algo más de 24 horas accidentadas en lo tocante a la venta online para los socios, el Deportivo informó que sus abonados habían adquirido de forma telemática 17.663 localidades.





Ampliado el plazo hasta las 18 horas para que los abonados se hiciesen con un billete, a partir de ese momento llegaba el turno para el público general, que acababa con el papel, un total de 28.639 entradas vendidas, incluyendo las despachadas al Albacete (alrededor de 2.000), según anunciaba la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la plataforma de venta poco antes de las 19.30 horas. Las que quedan por distribuirse (sobre 4.000) están reservadas para compromisos de la RFEF con patrocinadores.





Plazo ampliado

A las seis de la tarde comenzaron los problemas de acceso en la página de venta de entradas, al colapsarse de nuevo el servidor ante el gran número de usuarios que entraban a la vez y con un tiempo de espera en cola superior a la hora.





Muchos fallos técnicos

A pesar del paso de los minutos, la venta no se iba agilizando y cuando los seguidores conseguían acceder a la pasarela de compra de la web de la RFEF se encontraban que bastantes de las gradas no tenían disponibles butacas y las que estaban libres se encontraban separadas. Incluso hubo aficionados que después de completar todo el proceso para la venta de las entradas y completar sus datos, ya que estas son nominativas, se encontraban que en el momento de proceder al pago el sistema les indicaba que esas localidades ya no estaban disponibles.





Esta y otras incidencias provocaron un hondo malestar en los seguidores, que criticaron en redes sociales el mal funcionamiento de la web, que ya había fallado en la semifinal.





Asimismo, muchos aseguraron que habían sido incapaces de conseguir entradas, lo que alimentó la suspicacias por parte de algunos seguidores herculinos.





Sin mosaico

En el anterior partido ante el Linares, en Marathon inferior Riazor Blues desplegó unas guirnaldas blanquiazules, así como un tifo que decía “Xa vou escoitando o ruxido dos que che levan a gañar”. Sin embargo, de cara al choque de mañana informaron a través de redes sociales de que no podrán hacerlo: “Debido a diversos motivos, non poderemos realizar o mosaico que tiñamos programado. Por iso, queremos que o deportivismo acuda a Riazor coa súa bandeira e a súa bufanda. Temos que crear o ambiente que merece este último empurrón. NOS VAN A VER VOLVER!”.





Un llamamiento que recogió la hinchada, que ya en el anterior duelo lució orgullosa su camiseta, bufanda y colores blanquiazules, tiñendo de deportivismo las gradas.





Aunque se esperen alrededor de 3.000 aficionados de Albacete, por solo 600 que movilizó el Linares, la voz cantante la llevará la hinchada blanquiazul, que volverá a rugir en la finalísima de mañana con un Riazor lleno y engalanado.