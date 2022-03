La resaca del Clásico, a examen en Alcoi

La victoria del pasado sábado contra el Barça disparó la euforia en el liceísmo. En la temporada del 50 aniversario del club, con la Golden Cup y la Copa del Rey a la vista, las dos competiciones en A Coruña, el Deportivo Liceo no descuida la OK Liga, un título que no gana desde 2013 y que este año se se decidirá en los ‘playoffs’.





Con la resaca del Clásico y tantos estímulos, el equipo coruñés afronta hoy un reto complicado: visita la localidad alicantina de Alcoi para medirse a la sensación de la temporada. Recién ascendido y ya clasificado para la Copa del Rey, el PAS Alcoi ocupa la séptima posición y aspira a jugar también la postemporada.





El conjunto de Lorenzo Pastor solo ha perdido dos partidos en su pista (Caldes, 3-6, y Calafell, 1-4) y hace solo un mes protagonizó la gran sorpresa ante el Barça (3-3), un partido que dominó durante muchos minutos, tuvo perdido en el tramo final y reaccionó para salvar el empate.





El Alcoi fue el primer equipo que le ‘robó’ puntos al Barça esta campaña antes de su derrota la semana pasada en el Palacio de los Deportes de Riazor. Y desde aquel empate encadena dos victorias como visitante: en Palafrugell (2-3) y Caldes (1-3).





El Liceo, que la semana pasada recortó la desventaja con el líder, tiene seis partidos por delante para asaltar la primera posición, que le daría la ventaja de campo en una hipotética final por el título.





Juan Copa no podrá contar hoy con Jordi Adroher, ausente también la semana pasada contra el Barça por una lesión de muñeca, y viaja con nueve jugadores: Carles Grau, Martín Garaboa (porteros), César Carballeira, Dava Torres, Marc Grau, Jordi Burgaya, Maxi Oruste, Àlex Rodríguez y Roberto Di Benedetto.