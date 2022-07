El Consejo de Administración confía en que no salga Quiles

El Consejo de Administración del RC Deportivo está convencido de que el goleador blanquiazul Alberto Quiles, que el pasado curso rubricó 22 goles entre Liga y Copa —máximo artillero del grupo I de Primera RFEF—, continuará en el club coruñés.



El presidente Antonio Couceiro aprovechó su comparecencia ante los medios de ayer para recordar que el punta onubense posee un año de contrato en vigor con la entidad de la Plaza de Pontevedra, por lo que no contempla su salida en el presente mercado estival.



“El acuerdo es total de permanencia en nuestro equipo. No hay temor. El contrato que firmó era por dos años. Por lo tanto hay continuidad, no hay intención de romper el contrato y en este momento tampoco de ampliarlo. Tiene contrato y no tenemos la menor duda de que esto no vaya a ser así”, estimó el mandatario, quien también arrojó luz sobre las negociaciones avanzadas con Antoñito y Soriano.



“Las negociaciones están absolutamente abiertas. Antoñito es una de ellas, Soriano también. A día de hoy no podemos asegurar que se cierren, tenemos esperanza de que se cierren positivamente pero a día de hoy todavía no está cerrada. A día de hoy soy razonablemente optimista de que van a acabar aquí”, prosiguió en su alocución Couceiro.



El dirigente dejó constancia de que la política de fichajes obedece a dotar de “dos jugadores por puesto” al plantel.

La grada cree en Quiles



La afición deportivista considera factible que el máximo goleador del pasado curso, Alberto Quiles, continúe en la escuadra de Riazor el próximo ejercicio 22-23.



En la encuesta en las redes sociales de este diario los ‘fans’ que creen en que el onubense seguirá de blanquiazul coparon el 83 por ciento de los votos, mientras que el 17 por ciento restante piensa que Quiles hará las maletas.