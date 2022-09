Presentada la campaña Dxtescolar en el Foro de Deporte para Todos

La décimoprimera edición del Foro de Deporte para Todos fue el escenario de la presentación de la campaña Dxtescolar, liderada por este diario con la colaboración fundamental de Agaxede y de una comisión de seguimiento en la que están representados profesionales de la propia asociación de gestión deportiva, la Secretaría Xeral para o Deporte, el Colegio de licenciados en Educación física, la Unión de Federaciones Deportivas de Galicia, las ANPAS, amén de destacados profesionales del mundo del deporte, tanto gallego como nacional.



En la clausura del Foro, Alberto Torres, director de este periódico, avanzó las líneas maestras del programa que, a lo largo de los próximos días, comenzará con la comunicación a los centros de A Coruña y su área de influencia de la posibilidad de participar en esta campaña con las bases del concurso.



Torres expresó que se trata de realizar “un diagnóstico periodístico y analítico de la situación del deporte en una edad clave”, pero a la vez de contar con “una plataforma para dar visibilidad y apoyo a nuestros centros y sus jóvenes”.

Ambiciosa campaña



“Es nuestra campaña más ambiciosa desde hace muchos años. Y si ambiciosa es, también absolutamente ilusionante. Tenemos una gran oportunidad y vamos a poner nuestro empeño en que todo salga como debe ser, de manera acorde con el apoyo decidido de muchas personas. Una acción que durará en el tiempo y que, a buen seguro, se repetirá si conseguimos nuestros objetivos, uno de ellos será el saber qué centros son los mejores en esta materia”.



Agradeció Torres la colaboración desinteresada de la comisión de seguimiento de una campaña que tiene ese mismo carácter, es una iniciativa que no busca un retorno económico.



“Gracias también a Jesús Graña, Jim. Será nuestro mecenas con unos premios para los centros que no van a dejar indiferente a nadie, porque, sí, vamos a premiar a los mejores centros en deporte escolar de A Coruña y su área de influencia. Y gracias a mi profesor Eduardo Blanco. Sin él, simplemente, sería imposible realizar esta campaña”, expresó el periodista deportivo.

Gran premio



“Los centros que decidan apuntarse optarán al gran premio, ser el mejor en Deporte Escolar en dos categorías, privado y público, de nuestra área de influencia. Hemos de empezar paso a paso y lo haremos en los concellos de A Coruña y del área de As Mariñas, no vamos a abarcar de momento, pero esperamos crecer año a año. El primer paso siempre es el más complicado. Durante la campaña vamos a dar visibilidad a todos los centros con visitas, reportajes en el periódico, y con nuestra comisión de seguimiento valorando las capacidades de cada uno de ellos. Al final de la campaña y antes de una gala final, que coincidirá con la Carrera Alternativa, no solo premiaremos a los centros, sino que dejaremos un trabajo periodístico en la hemeroteca sobre nuestro Deporte Escolar”, concluyó el director de dxt campeón.



Los ponentes fueron Belia Méndez, jefa de ser vicio de Deporte Escolar en la Secretaría Xeral para o Deporte; Alberto Míguez, coordinador del programa deportivo de las ANPAS (ambos pertenecientes a la comisión de seguimiento del proyecto); Isidoro Hornillos, presidente de la Federación Gallega de Atletismo. y en una ponencia conjunta, Alba Carregal y Vanesa Rial, responsables del proyecto de vida activa deportiva del I.E.S. Otero Pedrayo.