Paris Adot: "La liga no se gana en la jornada 5, ni 15, ni 25"

Paris Adot, lateral derecho del Deportivo, compareció en rueda de prensa en Abegondo tras disputar el pasado sábado ante el Cornellà su primer partido como titular con el equipo coruñés. El ex de la Ponferradina, que entró en el once debido a la lesión de Ximo Navarro, comentó que no es el arranque de liga "deseado" pero destacó que "la liga no se gana en la jornada 5, ni 15, ni 25".



1. Sensaciones después del nuevo empate ante el Cornellà

"No es el principio de liga que esperábamos ni deseábamos. Nos está costando. Llevamos tres partidos en casa que no conseguimos ganar. Hay que seguir trabajando. No estamos contentos con los resultados pero sí con el trabajo y las sensaciones. Hemos hecho buenos partidos pero sabemos la responsabilidad que tenemos. Hay que seguir mejorando".

2. El césped en el partido contra el Fuenlabrada

"Es un factor más que no está en nuestras manos. No hay que pensar mucho más en ello. Hay que ir allí a ganar".

3. Primer partido como titular en el Depor

"Las sensaciones individuales físicamente fueron buenas. El aguantar 90 minutos te lo da el acumular minutos de competición. Los últimos 10 minutos me costó un poco porque el rival nos hizo dos o tres contras que nos exigió, pero el resto estuve a gusto. Es acumular minutos para seguir encontrándome mejor".

4. Trabajo defensivo del Depor

"Si Unionistas y Cornellà no nos hubiesen metido, tendríamos más puntos. Por eso es importantísimo el trabajo defensivo, el míster está incidiendo en ellos. La defensa, que es cosa de todo el equipo, es importantísima. Llevamos semanas incidiendo en eso".

5. Explicación de los resultados

"Es fútbol. No hay respuestas para todo. A veces las cosas te salen y otras no. Ha habido partido que no estuvimos acertados y por eso no llegó la victoria. En el segundo partido en casa condicionó la expulsión de Lucas. Y el otro día parecía controlado, tuvimos opciones para ponernos 2-0 pero esto es fútbol. Fue en un saque de banda que se les quedó el rebote, te empatan y se complica el partido. Ha habido diferentes factores pero tenemos que mejorar. Tal vez no el aspecto defensivo pero quizá adelantarnos un poco antes. Los rivales, cuando vienen a Riazor, todos vienen con un perfil parecido, se encierran atrás y nos está costando".

6. Bajas en el ataque y ausencia de Lucas

"Obviamente se nota, claro que se nota (la baja de Lucas). Para mí es el jugador más determinante que tenemos. Hemos notado su baja pero no hay que excusarse. Tenemos una plantilla increíble y si no juega Lucas tiene que jugar otro. Estamos notando las bajas de algunos compañeros pero hay otros que tienen ganas de sumar".

7. ¿Pueden surgir dudas por los resultados?

"No creo. Se nota que no es el inicio deseado pero veo al equipo con confianza. Los entrenos son una pasada. Pero somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. La liga no se gana en la jornada 5, ni 15, ni 25. Hay que creer en lo que estamos haciendo".

8. Nivel de los canteranos

"El otro día felicité a Martín (Ochoa) porque estuvo muy bien y eso es lo importante. Es gente joven con ganas de aportar. En pretemporada también hablé de Yeremay, que a esa gente hay que cuidarla y darle oportunidades. Para eso estamos. Me parece muy importante que jugadores del Fabril vayan aportando su granito de arena".

9. Próximo rival: Fuenlabrada

"Va a competir al cien por cien y más en su campo. Esta semana iremos trabajando el partido".