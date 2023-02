Óscar Cano: "Me ha gustado el equipo en cuanto a que ha competido bien"

El técnico del Deportivo destacó la capacidad de sus futbolistas para "competir" en Matapiñonera, a pesar de dejar escapar dos puntos que dejan a los blanquiazules a cuatro del líder, el Alcorcón, y a dos del Real Madrid Castilla.

"Me ha gustado el equipo en cuanto a que ha competido bien, aunque no podemos estar satisfechos porque nuestro objetivo es sumar de tres en tres, pero no hemos concedido tantas ocasiones como en otros partidos y hemos tenido, al principio del partido, varias para poner el marcador a nuestro favor", señaló el entrenador en rueda de prensa nada más finalizar el duelo.

"Dado el contexto que nos hemos encontrado, con un equipo que venía en una buena dinámica, hemos tenido un equipo que ha competido, hemos tenido dominio al inicio y luego las fuerzas se han igualado", analizó el estratega blanquiazul.

El preparador deportivista se mostró crítico con la actuación del árbitro: "Ha habido un par de penaltis que me dicen Mario y Antoñito que han sido flagrantes, pero que no han señalado. Además de eso, el campo tampoco invitaba a mucho más. No se podía jugar a más de lo que hemos jugado, el equipo ha competido bien y a ver si, a partir de competir bien, el equipo es capaz de sacar más victorias lejos de Riazor".

"Es una categoría que permite este tipo de cosas y hay que adaptarse", indicó sobre el estado del césped.

"El mercado de invierno nos ha servido para contar con jugadores para ser más competitivos en este tipo de escenarios", dijo al respecto.

Aunque el liderato se aleja a cuatro puntos, Cano se mostró tranquilo: "Todos nos vamos a dejar puntos. El Celta B ha perdido esta mañana, que venía en una dinámica extraordinaria. Ahora todos nos vamos a ir dejando puntos y va a ser muy difícil mantener una dinámica como la de la primera vuelta".

"No me preocupa porque veo al equipo trabajar día a día y veo cuál es la dinámica de la competición. Estábamos a diez del líder, que era el Córdoba, y ahora no estamos a diez del líder. Hemos sido capaces de remontarle a todo un Córdoba 12 puntos, creo que queda muchísima liga todavía, todos nos vamos a dejar puntos y lo que tenemos que hacer es no dejarnos más que los rivales. Nos toca jugar contra un equipo que lleva una gran dinámica, que ayer le puso las cosas muy difíciles al Alcorcón, que acabó pidiendo la hora, que es el líder, y eso nos dice que es un equipo muy competitivo, que busca salir de ahí abajo y nos espera un partido muy complicado", añadió sobre la distancia con el primer puesto y el duelo de la próxima jornada contra en Talavera.

Sobre el hecho de no haber alineado a Yeremay en los minutos finales para intentar revolucionar el choque, respondió: "Porque sus compañeros estaban haciendo un gran partido y considerábamos que dónde pones a Yeremay. Si quieres mantener dos puntas y los dos extremos están jugando bien, ¿dónde lo ponemos?".

Sobre el cambio de Jaime Sánchez, explicó que "ha tenido una molestia en el Talón de Aquiles y vamos a ver. Ha sido honesto porque él podía haber seguido, pero es cierto que las carreras a la espalda le estaban costando".