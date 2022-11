Óscar Cano: ¿Cómo no voy a querer a Lucas Pérez?

El míster andaluz, al ser preguntado por la relación con el director general del Deportivo, David Villasuso, se deshizo en elogios hacia él.

“Es muy buena persona, muy cercano, un tipazo, se acerca siempre, muy comprensivo, una persona a la que le interesa lo que pensemos los demás. Una persona que delega, no se entromete en lo que no domina, en cuestiones fútbolísticas y técnicas se mantiene al margen, un director general de los que no hay. Que te deje confiar y que confíe... Solo así puedes dar lo mejor de ti mismo”, afirmó el preparador granadino.

También habló del buen entendimiento que tiene con Juan Giménez y Carlos Rosende, dos de los miembros de la Secretaría Técnica blanquiazul.

“Me gusta la gente que participe, me interesa lo que opina la gente que está cercana al equipo. No soy una persona que no permita el diálogo”, zanjó.