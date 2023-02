Olabe: "Si no damos por bueno el punto nosotros, ¿quién lo va a dar? Puntuar lejos de Riazor es importante"

El centrocampista Roberto Olabe calificó de "punto importante lejos de Riazor" el empate de los blanquiazules en Matapiñonera que les deja a cuatro puntos del Alcorcón y a dos del Real Madrid Castilla.

"Es un punto importante lejos de Riazor, sabíamos dónde veníamos, el equipo al que nos íbamos a enfrentar, las circunstancias que se iban a dar en el campo. Hemos tenido nuestras ocasiones para habernos puesto por delante. Al equipo se le ha visto mejor fuera de casa, pero sabemos que tenemos que pulir cosas y estamos con ganas de seguir este camino", valoró el futbolista aragonés.

Al igual que Óscar Cano, su pupilo consideró que el terreno de juego les impidió realizar un fútbol más idóneo para el conjunto coruñés: "Es muy complicado porque ellos lo tienen muy claro, no estamos acostumbrados a este tipo de juego. estamos acostumbrados a que el campo esté más regular, pero no tenemos que poner excusas. A seguir trabajando para que los puntos fuera de casa se puedan materializar de tres en tres".

Al hecho de dar por bueno el empate, respondió: "Si no lo damos por bueno nosotros, ¿quién lo va a dar? Puntuar lejos de Riazor es importante, aunque somos el Deportivo y buscamos los tres puntos. Pero el equipo hoy ha competido bien, con seriedad", subrayó.

Olabe basó esa mejoría a domicilio respecto a los encuentros anteriores en que "hemos sido capaces de solventar de manera más eficaz el juego directo, las segundas jugadas. Es un equipo muy físico, muy grande, que nos exigía mucho en el juego directo".

Sobre los dos posibles penaltis a favor del Depor que el colegiado no pitó, apuntó que "no voy a opinar porque no están en nuestras manos", y añadió: "No soy árbitro, creo que es un trabajo muy complicado".