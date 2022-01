Noel y Trilli, conexión de cantera en el primer equipo

Uno no marcó gol y el otro no dio asistencias, pero por milímetros. El Deportivo tira de cantera esta temporada y los de las categorías inferiores vienen pisando fuerte. La compenetración de Trilli y Noel es evidente. Llevan tantos años juntos que se entienden en el césped a las mil maravillas. El partido ante el Talavera fue un ejemplo.



En el lateral derecho, el míster blanquiazul, Borja Jiménez, apostó por Trilli de inicio para el partido con los toledanos. A su favor, el rendimiento que había ofrecido como titular y la situación de Víctor García, que venía de unos días de entrenamiento individualizado, fuera del grupo y de la Ciudad Deportiva de Abegondo.



El canterano respondió en el césped de Riazor, donde fue uno de los destacados en el conjunto herculino. Se asomó a campo contrario todas las veces que pudo y en defensa tuvo menos trabajo que otras ocasiones y lo desarrolló sin problema.



El trillizo funcionó como parte del once y hasta intentó sorprender a Rubén Miño en una de sus aproximaciones al área rival. No lo consiguió, pero fue uno de los que avisaron al Talavera en el partido del pasado domingo.



Un encuentro en el que apareció en la segunda parte Noel López. Había sido titular en los anteriores partidos de Liga y le tocó empezar desde el banquillo esta vez.



El delantero había recibido los elogios de Borja Jiménez en el Reino de León, donde no marcó pero agotó a la defensa rival con sus desmarques y su brega en la línea ofensiva. Ante el Talavera demostró, en los minutos que tuvo, capacidad para pausar el juego con criterio en ataque y buena lectura de los espacios, algo habitual en él. Noel se asoció principalmente con su compañero de las categorías inferiores del Deportivo. La conexión Abegondo fabricó una de las mejores ocasiones del equipo coruñés en la recta final del partido, un pase de Trilli y un disparo del delantero que se marchó cruzado. Riazor les premió con ovación.



El Deportivo tiene amarrado al lateral, no así al punta. Ya se encuentra en sus seis últimos meses de contrato, tiene ofertas de otros equipos, entre ellos el Real Madrid (para su filial) y el Deportivo, aunque es optimista, no ha logrado, por ahora, que el de Silleda estampe su firma en un nuevo contrato como blanquiazul. A pesar de eso, Noel sigue teniendo protagonismo en el terreno de juego y demostrando que tiene condiciones. Hace unos meses fue decisivo en el título de campeón de España juvenil con el Deportivo y eso le abrió de par en par las puertas del primer equipo.