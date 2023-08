Manuel Romay: "Tengo un pequeño esguince en un tobillo, pero ojalá juegue ante el Depor”

El mediapunta de Malpica Manuel Romay afronta su segunda temporada en el Arenteiro, equipo ante el que el Depor cerrará el sábádo 19 de agosto (19.30 horas) la pretemporada y que competirá con los blanquiazules en el Grupo 1 de la Primera Federación durante la liga 2023-24. Exjugador del Fabril y deportivista de corazón, espera contar con algunos minutos en este último amistoso del verano para ambos equipos, aunque no tiene su participación asegurada, ya que arrastra un esguince en un tobillo desde el partido contra el Celta B el pasado 5 de agosto.

No te has medido al Depor en competición oficial, porque cuando militabas en el Pontevedra, en la liga 2020-21, justo te lesionaste de gravedad.

Sí, fue la semana que me rompí la rodilla. Sí que esa pretemporada habíamos jugado contra el Depor y el año anterior también, pero esa semana fue justo cuando me fastidié. Mañana, veremos porque tengo un pequeño esguince en un tobillo desde el partido con el Celta B. De hecho, no jugué contra el Fabril. Aunque me duele un poco, pero lo normal sería que jugase algo y ojalá lo haga.

Cerráis una pretemporada intensa, ante buenos equipos.

Sí, el Depor va a ser el cuarto rival de nuestra categoría, después de la Ponferradina, el Lugo y el Celta B. Y hemos jugado contra tres equipos de Segunda RFEF, Ourense, Fabril y Pontevedra. Ha sido una pretemporada de nivel. Además, hasta ahora hemos hecho tres buenos partidos ante los rivales de nuestra liga.

¿Cómo os sentís de cerrar los amistosos ante el cuadro coruñés?

Dentro de ser un amistoso, es un partido que ilusiona mucho al pueblo, bonito de jugar. Siempre se llena mucho Espiñedo, ya el otro día contra el Lugo hubo ambientazo y además de que el Depor es un rival que ilusiona, es el último amistoso antes de empezar la liga, así que ojalá tengamos buenas sensaciones de cara a la temporada. Para mí siempre es especial jugar contra el Depor, es precioso y creo que a todo el mundo le gustan estos duelos. Gracias a la temporada pasada, este año vamos a poder jugar contra el Depor en la liga, visitar Riazor, que es un premio para nosotros. El pueblo está súper volcado y esperemos darle la chispita haciendo buenos partidos.

¿Qué tal con Miku?

No esperábamos un fichaje de tanto renombre. Nos viene de perlas, trae mucha experiencia y desde un principio vio que hay muy buen grupo, él también suma y futbolísticamente no tiene nada que demostrar porque tiene un nivel muy alto.

¿Qué te parece el Grupo 1?

Nunca he ido a Cataluña, son campos que vamos a ver por primera vez. El nivel va a ser muy alto en ambos grupos y nos ilusiona ir a campos que han estado muchos años en el fútbol profesional. Sabemos que aunque venimos de una temporada casi perfecta, el nivel cambia totalmente y tenemos que adaptarnos a la categoría y hacernos fuertes para ser un rival súper complicado, porque los equipos tendrán un nivel mínimo como el nuestro.

¿Te gustan los fichajes que ha realizado el club blanquiazul?

No tengo ni que opinar, es el gallo de la categoría y aunque sea del Depor, me toca sufrirlo este año. Que ascienda, pero que pierda cuando juegue contra nosotros. Aunque tiene una gran plantilla, es complicado lograr el objetivo, como se vio estos años atrás, pero es un equipo hecho para ascender.

Se ha reforzado con jugadores veteranos, sobre todo en defensa. ¿Puede ser un plus de cara al ascenso?

Sobre todo, no me voy a la edad, sino que están fichando mucha experiencia y jugadores que no se van a arrugar bajo ningún tipo de concepto. Ven que no encajar va ser lo más importante para un equipo y por ahí irán los tiros.

Yeremay es la gran sensación de la pretemporada.

Al final de la temporada pasada ya acabó siendo una pieza clave y se ganó ser el dorsal ‘10’ y la renovación. Parece que va a ser importante ofensivamente para el Depor y todo lo que sea sacar jugadores de Abegondo y que los canteranos se asienten en el primer equipo es perfecto. Ojalá muchos chavales del juvenil y del Fabril se puedan asentar ahí.

¿Cuáles serán los principales rivales del Depor?

Los que todo el mundo piensa, Ponferradina, Nàstic, supongo que el filial del Barça y del Celta, los recién descendidos, Lugo, que es una incógnita, pero puede que lo pelee. Imagino que irán por ahí los tiros.