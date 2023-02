Mackay: "Me gustaría que el Depor estuviera lleno de canteranos y coruñeses"

Ian Mackay reflexionó sobre el éxito de la cantera después del triunfo del juvenil en Villarreal, deseó que Abegondo nutra al Deportivo, analizó los números del primer equipo, los problemas que está teniendo fuera de casa y a los que no ve una solución clara, y reflexionó también sobre su momento de forma.

Antes de iniciar su comparecencia, el guardameta, uno de los capitanes, quiso "felicitar al juvenil después de ganar contra el Villarreal" por su "trabajo estupendo". "Ojalá puedan salir campeones, que hacen un trabajo de locos", señaló.

A él le tocó salir del Depor tras pasar por la factoría Abegondo y regresar años después. "Como coruñés y deportivista, me gustaría que el Depor estuviera lleno de canteranos y coruñeses. El club está en una categoría que no es la suya, creo que lo primordial es estar en el fútbol profesional cuanto antes. El deseo personal es que ojalá fuera con todos canteranos y de aquí", dijo.

Después de tocar el fútbol base, se centró en el primer equipo y en el déficit a domicilio. El equipo no gana como visitante en 2023. "Es un poco frustrante porque en casa somos dominadores, llevamos el peso de los partidos y fuera nos está costando mucho. No conseguimos los tres puntos desde Ceuta. Una explicación simple no la sé. Ojalá lo supiera. Tenemos que sumar de tres en tres para estar lo más arriba posible, pero no lo estamos consiguiendo", valoró.

Uno de los problemas que se está encontrando el equipo son los campos secos. Mackay no lo utilizó de justificación. "El club hizo una queja formal pero no tiene que servir como excusa, ellos juegan sus armas, ponen el campo así y nosotros nos tenemos que adaptar. No se puede decir que sea culpa de eso solo, no puedo decir que sea solo por el estado del césped", advirtió.

El Deportivo retocó la partitura a domicilio en San Sebastián de los Reyes. De inicio, le sirvió, pero no dio para más que empatar. "No nos sentimos superados en ningún momento, aunque tampoco nosotros fuimos apabullantes. Fue un partido neutral, un poco más para nuestro lado. Para nosotros tenía que ser un bagaje más ofensivo. En casa tenemos muchísimas más ocasiones que fuera. No pasamos demasiados apuros. Fuera nos crean más peligro que en casa. Ojalá tuviera una explicación clara. También es cierto que en la segunda vuelta hay que dar mucho valor a los triunfos fuera de casa porque es más complicado", admitió.

El cambio de estilo del Deportivo afecta poco al portero. "No me influye. Que jueguen directo o no o haya más balones a la espalda… es más influyente para el mediocentro y los centrales. Si está la línea adelantada, tengo que estar más adelantado y si juegan balones largos tengo que estar más atrás", comentó.

El equipo está firmando la media inglesa (ganar en casa y empatar fuera), pero se torna insuficiente para lograr el ascenso directo. "Son las cuentas de la lechera. Creo, si no me equivoco, que si empatáramos fuera y ganáramos todo en casa saldrían 80-81 puntos. En las últimas temporadas eso podría darte para ser campeón. Yo soy de partido a partido y después ya se verá. Si sacas tres puntos cada semana yo te aseguro que eres campeón sí o sí", sostuvo.

Del Talavera de la Reina, próximo rival, recordó que "llevaba una racha de partidos sin encajar y se hacen fuertes en su casa".

"El Alcorcón acabó pidiendo la hora en su campo. No creo que fuera un rival inferior al Alcorcón", advirtió.

En San Sebastián de los Reyes los deportivistas dejaron la portería a cero por décima vez esta temporada y por segunda vez enlazaron dos partidos sin recibir goles. Hasta ahora no ha habido una tercera.

"La portería a cero significa puntuar. Con el balance ofensivo que tenemos arriba, dejarla a cero te puede llevar a ganar en cualquier acción. Para mí es muy importante porque son datos que nos ayudan a demostrar que somos solventes y porque más cerca vas a estar de ganar", comentó.

También valoró sus actuaciones personales. "Quitando las primeras jornadas que no fueron las mejores, aquí me siento mirado por lupa y cada acción es importante. Es difícil estar en un club en el que cuando el portero hace un buen partido significa que el equipo lo ha hecho mal. Intento ayudar en todo lo que pueda. No nos llegan mucho, pero las que llegan son claras. Me encuentro bien desde hace tiempo y siempre prefiero que hablen de mí los demás. Soy el último eslabón de la cadena para evitar goles y trato de ayudar en todo lo que pueda", analizó.

El guardameta empezó su comparecencia con el deseo sobre la cantera y la acabó con otro sobre el formato de Primera Federación, que podría volver a la antigua Segunda B.

"Ojalá no nos toque a nosotros, ojalá que estemos en una categoría superior. Personalmente y siendo egoísta, que lo miremos desde arriba", sostuvo.