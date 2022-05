​Luis Bárcena: “No puedo morirme sin estar en la casa de mi equipo, Riazor”

Seguidor del Depor de México





En la ciudad mexicana de Querétaro, ubicada en el mapa en España por la exhibición de Emilio Butragueño ante Dinamarca en el Mundial ‘86, encontramos un alma deportivista, la de Luis Bárcena, un licenciado en Contabilidad de 31 años que vive por y para el equipo que ama en la distancia, el RC Deportivo de La Coruña.





¿Cómo y cuándo nació tu pasión por este club?

La mayoría de los deportivistas pensaría que un mexicano aficionado del Deportivo seguramente comenzó a seguir al equipo por Guardado u Omar Bravo; sin embargo, la pasión por el Depor nació años antes. Comencé a seguir al Depor gracias a Juan Carlos Valerón (el cual considero mi primer y máximo ídolo). El cómo comencé a seguir al equipo tuvo mucho que ver por algunos resúmenes que veía en la televisión de la liga española y cada fin de semana estaba presente Valerón en la creación de muchos de los goles que veía. Me gustaba el Depor pero cuando me enamoré por completo del equipo fue en el ‘Centenariazo’ en el Bernabéu. No vi el partido pero, al ver el resumen y ver la jugada de Valerón previa a sacar el centro para el gol de Tristan dije... “este es mi equipo”. Y a partir de ahí, he disfrutado, sufrido e incluso llorado por el Deportivo.





¿Tienes familia o antepasados en Galicia?

No tengo familia en Galicia y tampoco antepasados.





¿Conocen en Querétaro al Deportivo?

En México, algunas personas recuerdan al Depor por Andrés Guardado y tal vez por Omar Bravo, pero como estamos hablando de más de 10 años, las nuevas generaciones no reconocen la grandeza del Depor en México. Por lo tanto, en Querétaro, que es una ciudad más pequeña que la capital del país, puedo asegurar que no conocen mucho al equipo.





¿Te han hecho comentarios sobre el equipo?

Sí, alguno que otro. Cuando llego a mencionar que no soy aficionado al Madrid o al Barca, la gente se queda sorprendida y más aún cuando les comento que mi equipo actualmente no juega en Primera. Pero tarde o temprano el Deportivo volverá al lugar donde nunca debió dejar y será reconocida su grandeza de nueva cuenta.





Imagino que muchos seguidores ahí serán de Barcelona o Madrid...

Sería raro encontrar aficionados de otros equipos que no fueran estos. Y hasta cierto punto es normal por que a nivel mundial el marketing, tener jugadores mediáticos y siempre luchar por títulos hace que se hable solo de estos dos equipos (a últimos años el Atlético también podría incluirse).





¿Cómo te las ingenias para seguir los partidos del Depor?

Todos los días escucho Radio Coruña; con esto me entero de la actualidad del Deportivo, (incluso me hecho aficionado del Liceo). Cuando estaban en Segunda en las ‘apps’ de apuestas deportivas transmiten los partidos de la Liga española. Ahora en la Segunda B es más complicado, no tenía footters y seguía todos los partidos por la radio, ahora que la señal está abierta veo los partidos en la ‘app’ de Fuchs Sports. No me los pierdo.





¿Conoces a otros seguidores del club en México, tal vez a la peña ‘Deportolos’ de México DF?

No los conozco. Y por supuesto que me gustaría hacerlo y formar parte de la peña.





¿Qué opinión te merece la hinchada del Depor?

Es de admirar, creo que no hay afición que haya sufrido tanto a nivel deportivo y extradeportivo, y ellos siguen ahí. Con entradas mejores que equipos de Primera, apoyando en estadios visitantes a pesar de la distancia e incluso de los precios. Sin duda es la afición más entregada a su equipo y la más fiel. Ojo, y no es por que sea del Depor, pero otras aficiones son más reservadas.





¿Has estado alguna vez en el estadio de Riazor?

Nunca he estado en Galicia. Hace cuatro años estuve en España, pero no tuve la oportunidad de ir para allá. Mi sueño es estar en la tribuna de Riazor, gritar por lo menos un gol, disfrutar de la victoria y del ambiente en el estadio. Estoy seguro que en algún momento de mi vida visitaré el Riazor, ¿cuando? No lo sé... Pero no me puedo morir sin conocer la casa de mi equipo.





¿Eres seguidor de otro equipo en México?

Claro que si.. Amo el fútbol y mi equipo son los Tigres. Thauvin y Gignac actualmente juegan en el equipo.





¿Qué te está pareciendo la temporada del equipo?

Buena. Pero si no se cumple el objetivo todo lo bueno pasa a ser un fracaso. Tenemos la mejor plantilla de la categoría, la mejor afición y es un histórico del fútbol español.





¿Por qué ha caído tanto en la segunda vuelta?

Hubo malestar de algunos jugadores, por falta de minutos, lo cual hace que se genere tensión en el vestuario. Y creo que esto no solo se vio reflejado en la segunda vuelta sino también los últimos 3 o 4 partidos de la primera vuelta.





¿Qué esperas del playoff?

Es en Galicia, el Depor tiene que salir a ganar, como el equipo grande que es... Si no se logra el ascenso a pesar de las circunstancias, seguirá siendo un fracaso.





¿Crees que el Depor sigue siendo favorito al ascenso?

No veo al Depor, ni contra equipos de segunda, siendo no favorito. En esta división tiene que ser favorito en cada partido y, por lo tanto, al ascenso.





¿Qué estarías dispuesto a hacer en caso de ascenso?

Me levanto a las cinco de la mañana para ver los partidos del Depor (incluso me levanto más temprano que para ir al trabajo). Lloré cuando el Deportivo estaba en Segunda y tuvo una racha de más de diez partidos sin ganar... Creo que no está en duda mi pasión y afición por el equipo, entonces mejor que comente la gente qué le gustaría que hiciera y me lo plantearé.