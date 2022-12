El Liceo exhibe cuerpo en la capital del vino (0-3)

El Liceo mostró su versión más sólida en Vilafranca del Penedés, la 'capital del vi', como se hacen llamar allí (nada pretencioso). Como un vino de toda la vida, con cuerpo y sin aguja, de los que triunfan en cualquier mesa, el equipo coruñés no falló ante el CP Vilafranca, recién ascendido y colista de la OK Liga.

Tres goles en la primera mitad dejaron el partido visto para sentencia. En la segunda, los verdiblancos administraron la ventaja y cerraron su portería por segundo partido consecutivo (tercero en la temporada). El triunfo, además, asegura la posición de cabeza de serie en la próxima Copa del Rey de Calafell (del 2 al 5 de marzo del 2023).

El equipo local, que en 12 partidos suma un solo punto y todavía no ha estrenado su casillero de victorias, ofreció argumentos y resistencia en los compases iniciales del partido, aunque para contener el asedio liceísta tuvo que cometer cuatro faltas en solo cinco minutos.

Abrelatas

No pudo sujetar el Vilafranca la potencia de Arnau Canal, que abrió la lata con un eslalon y un palazo a la red en el 11. Se revolvió el equipo de Antoni Aranda con un palazo al poste del coruñés Gabriel Villares, la mejor ocasión local en el primer tiempo, y rozó el 0-2 Pol Manrubia.

El segundo cayó a solo dos minutos del descanso. César Carballeira robó en su propia pista y, todo potencia, condujo hasta la frontal del área rival para definir con un trallazo. Solo un minuto después, Àlex Rodríguez firmó el tercero con un disparo de cuchara que pareció desviar ligeramente Dava Torres, aunque el tanto se lo apuntaron al ‘27’, máximo anotador liceísta de la temporada con 15 dianas en 12 partidos.

Imbatido

El equipo de Juan Copa no fue capaz de ampliar la ventaja en la segunda mitad, pero se mostró sólido atrás ante los intentos del Vilafranca, el más claro con una falta directa del otro coruñés en la plantilla local, Pablo Del Río, que se topó con Martí Serra, imbatido.

Dava y Àlex no acertaron en sendos mano a mano con el meta Pol Ferrer en los últimos minutos. No hizo falta para celebrar otra victoria. El Liceo despide un 2022 inolvidable, el año en el que volvió a reinar en la OK Liga. No volverá a la pista hasta el 2023, con el esperado regreso de la Liga Europea a Riazor.