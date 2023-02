Lebedenko: “Lucas era el mejor en el Karpaty; estar con él aquí me motiva”

Su estado de ánimo cambia cuando se le pregunta por Ucrania. Aunque preocupado por su país, en A Coruña Orest Lebedenko es feliz. Más aún tras su primer gol en España, el que dio el triunfo al Deportivo en Talavera de la Reina. Él estaba en Segunda División y bajó un peldaño para cumplir un sueño, el de vestir la camiseta de uno de los clubes que, para él, está entre los diez más grandes de España, el de vivir en la ciudad a la que visitaba con frecuencia cuando el Lugo le daba día libre, en la que crece su hija Olivia, que nació con un pan bajo el brazo, el contrato de su padre con el Deportivo hasta 2025. En A Coruña, Lucas Pérez le marca de cerca. El delantero destacaba en el Karpaty Liev, el equipo de la ciudad de Lebedenko, en el que se formó el lateral. Recuerda bien al ‘7’, sus goles, los mismos que le llevaron al Depor por primera vez como cedido y, un año más tarde, traspasado.

Llevas casi un mes aquí, ¿cómo te estás encontrando en A Coruña?

Muy bien. Es una buena ciudad. Siempre me ha gustado. Con el grupo también muy bien, me adapté al vestuario muy pronto gracias a los compañeros que me ayudaron y estoy muy contento.

Decías en tu presentación que cuando pasabas por la ciudad deportiva de Abegondo te fijabas en ella...

Sí, cada vez que pasaba por aquí, por la autovía, miraba a los campos, me entraban muchas ganas de estar aquí y ahora se ha cumplido este sueño que tenía.

También visitabas bastante la ciudad.

Sí, cuando teníamos día de descanso en el Lugo venía a A Coruña porque aquí hay muchas tiendas, cines, Marineda, restaurantes, el paseo marítimo, la playa... siempre veníamos a pasear.



Así que vivías en Lugo pero querías hacerlo en Coruña...

Con mi mujer siempre hablaba de eso, de a ver cuándo podría darse, lo deseábamos, y ahora estamos aquí y muy, muy contentos.

Esos deseos se cumplieron cuando el Depor te llamó en el mercado invernal.

No lo pensé mucho cuando salió la opción del Deportivo. Lo hablé con mi mujer y no hubo duda. Más que nada lo pensamos por la niña, porque justo el día antes de firmar el contrato con el Depor nació mi niña y lo hablamos por el tema de si sumábamos a eso una mudanza, pero por el equipo no lo pensamos nada, era lo que queríamos.

En el campo, ¿cómo te sientes?

Ahora nos entendemos mejor porque llevamos cuatro partidos. Hay que mejorar en el campo, seguimos creciendo todos juntos. Yo entiendo lo que me pide el entrenador, cómo jugar, y solo hace falta tiempo para acoplarse.

Aparte en tu caso fue llegar y jugar.

Sí y no es fácil. En los primeros partidos me costó un poco, era difícil porque entrenas una semana y ya tienes que jugar el siguiente finde con compañeros nuevos de los que no sabes su lado fuerte. Es complicado.

Vienes de Segunda División, ¿hay mucho salto entre esta categoría y Segunda?

En Segunda hay equipos más fuertes, con más calidad, que están en la parte alta, pero entre el Deportivo y el Lugo, por ejemplo, no hay mucha diferencia, solo el estilo de juego.

O sea, tú crees que este Depor en Segunda estaría...

Estaría bien, sería un buen equipo.

Y tú, estando en Segunda, por qué diste este paso de fichar por el Depor.

El Deportivo es un equipo muy grande. Está entre los diez mejores de España. Aquí se está mejor que en algún equipo en Primera División. Es solo una cuestión de tiempo. Antes o después estará en Primera. Estoy seguro. Ojalá sea conmigo.

Vienes de marcar tu primer gol en España con el Depor en Talavera. ¿Qué sentiste?

Mucha alegría, soy el más feliz del mundo ahora mismo. Marcar, con el Depor... eso cuesta mucho. En los primeros segundos no esperaba el gol, pensaba que iba a irse fuera, pero al final vi que el balón entraba y me dio mucha alegría. No sabía qué hacer, cómo celebrarlo. Es mi primer gol aquí y quiero darle las gracias a los compañeros. Espero que no sea el último, que haya más y lo más pronto posible y celebrarlo bien.

Bueno, no dudaste en agarrar la camiseta por el escudo...

Sí porque para mí este club es muy importante y yo quiero darlo todo para triunfar aquí.



Te preguntaron después del partido si él gol era queriendo o salió así de suerte. Yo no tengo duda en que fue buscado.

Sí, yo quería chutar. Vi que por detrás no había nadie, que por delante no me presionaba nadie, y que tenía que disparar. No sé si recuerdas un chut mío contra el Mérida, que Lucas me dijo: ¿para dónde chutas hermano, que estás muy lejos y tienes mal chut? (risas). Yo le dije: tranquilo hermano que verás que algún día entrará este balón. Y cuando entró, él estaba contento por el gol.

Lucas está muy encima de ti...

Es muy buena gente, muy positivo, siempre apoya. Siento mucha alegría de estar con un compañero como él. Siempre está animado el vestuario.

¿Habla ucraniano?

Sí, pero solo palabras malas. Eso es lo que se aprende más rápido en un idioma (risas).

¿A ti te ha pasado así aquí?

Cuando vine a España conocía un par de palabras, pero solo malas, por los compañeros latinos que tuve en Ucrania, pero no me ayudó nada (risas).

¿Recuerdas a Lucas en el Karpaty?

Sí, me acuerdo mucho. Yo estaba en la academia del Karpaty, sub-16. Recuerdo un gol suyo en un saque de esquina, muy lejos del área, que mete de primeras en la escuadra. Para mí ese es el mejor gol que metió en el Karpaty, donde marcó bastante. Era el mejor jugador de aquel equipo. Ahora estoy con él y eso me motiva también, estar con él, entrenar con él. Además, después de allí, jugó en muy buenos equipos, en el Deportivo en Primera División, Elche, Cádiz, Arsenal, West Ham...

¿En el vestuario es un tipo muy peculiar?

Siempre está animando, siempre habla... siempre hay sonrisas. En el vestuario hay música y alegría. Eso es importante.

Yo recuerdo que en el Lugo tenías buen golpeo...

Chuté bastante el año pasado, pero no me entraba el balón. Practiqué año y medio en el Lugo y ahora marqué (risas).

¿Qué tal con Óscar Cano?

Muy bien. Se ve que el equipo crece, que quiere ganar. Cuando empatamos, estamos tristes porque ganamos solo un punto. Es importante tener siempre mentalidad ganadora. Él nos la transmite. Nos dice que no hay mejores jugadores que nosotros en esta categoría. Nosotros tenemos que demostrar que somos buenos.

Estáis a dos puntos del líder, a un punto del segundo, está todo muy igualado, pero tenéis opción de meterles presión este sábado. ¿Cómo lo ves?

Bueno, quedan catorce jornadas. Queda bastante. No hay que mirar solo un partido, tenemos que intentar ganar todos los que quedan. Ahora jugamos en Riazor, tenemos que sacar los tres puntos, y luego el siguiente. Debemos hacer nuestro camino para lograr el objetivo que hay. Sé que lo podemos conseguir sin problema.

Vuelve Raúl Carnero, así que ya tienes competencia, ¿qué crees que va a pasar a partir de ahora?

Vamos a competir, como todos. Es lo normal en una posición. También hay lesiones, que son parte también del fútbol. La competencia nos hará crecer juntos.

Estamos viendo al Lebedenko que quieres ser en el Depor o hay algo en lo que ves que necesitas mejorar

Hay que mejorar siempre en todo, pero creo que estoy en buen camino, en un muy buen equipo y con compañeros que me pueden ayudar. Mejoro yo y mejora el equipo.

Cambiaste mucho entre tu primera etapa en Lugo y la segunda.

Sí, eso fue gracias al Olimpik Donetsk y el cuerpo técnico que dirigía Vicente Gómez. Me ayudó mucho. Sus ayudantes siguieron con su fútbol cuando él se fue y eso me sirvió al volver al Lugo. También es verdad que cuando fiché por el Lugo venía de un mes parado en Ucrania porque era invierno y aquí estaban en mitad de temporada.

¿Cómo te gustaría que fuera el final de temporada?

Que quedemos primero. Podemos. Tenemos que apretar, poner todo de nuestra parte, la cabeza y la fuerza para que sea lo más rápido posible. Es el Depor. Tiene que subir.