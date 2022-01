Adrián Lapeña: "Si nos relajamos, los 40 puntos no servirán de nada"

Adrián Lapeña se ha consolidado esta temporada en las filas del RC Deportivo a base de trabajo y constancia en el día a día en los entrenamientos.



Un ejemplo a seguir de humildad y sentido común, tanto dentro como fuera del campo. Ayer, en rueda de prensa telemática, advirtió del eventual peligro que podría acarrear un exceso de relajación debido a la elevada puntuación lograda por el club en la primera parte de la presente campaña (40 unidades).



“Si el fútbol fuesen estadísticas está claro que doblaríamos puntuación en la segunda vuelta y ascenderíamos. Pero no lo es. Tenemos números muy buenos, pero hay que seguir con el pie en el acelerador. Si nos relajamos, los 40 puntos que llevamos ahora no servirán de nada“, apuntó.









1 Sin pensar aún en el Racing de Santander





Después de este próximo fin de semana sin competición liguera, el cuadro de Riazor deberá encarar tres compromisos decisivos en apenas siete días.



El tercero de ellos tendrá lugar en A Coruña y medirá a la escuadra blanquiazul con su más directo perseguidor en la clasificación, el Racing de Santander (34 puntos).



Sin embargo, el ‘3’ deportivista prefiere poner el foco en los duelos anteriores a este, concretamente en el más cercano, el del domingo 23 a las 12.00 horas ante el DUX Internacional en tierras madrileñas.



“Está claro que la importancia del partido contra el Racing es elevada. Pero tenemos otros dos antes. Si no ponemos la cabeza en el DUX y en el Zamora, ya lo podemos hacer bien contra el Racing que no servirá de nada”, expresó ante los micrófonos.



En su opinión, el choque que cerrará la primera vuelta de los herculinos no se antoja ni mucho menos sencillo, en un campo de hierba sintética y frente a un oponente que ha ido de menos a más en el presente curso 21-22.



“El partido contra el DUX igual es de los más difíciles de la liga. Por el rival y por el terreno de juego. Hay que tener la mente cien por cien en el primer partido y luego ya le daremos importancia a los otros”, añadió.









2 Acepta con gusto el actual parón liguero





Aunque el Deportivo finalizó la pasada jornada con otros tres puntos en su zurrón (1-0 frente al Talavera) y con una relativa sensación de bienestar, el zaguero riojano agradece este segundo parón casi consecutivo después de las fiestas navideñas para recargar las pilas y encarar con garantías los próximos envites.



“Nunca se había dado y no es fácil. Vienes de Navidad, habíamos cogido dinámica de competición y ahora vuelves a parar. Pero también sirve para recuperar, mejorar conceptos que queremos incluir en nuestro juego y ponernos a punto. Es raro, pero por la pandemia se colocó esta semana para que se pudiese jugar partidos aplazados. No está mal puesto para luego no enturbiar la competición con encuentros entre semana. Quizá sea la manera de llevar la liga lo mejor posible. La planificación es buena y así controlas bien las cargas para llegar a los próximos partidos en condiciones”, dijo.









3 Aplaude el amistoso contra la ‘Ponfe’





Esta misma mañana el Depor se desplazará a feudo berciano para medirse, en choque a puerta cerrada en el Anexo al Toralín, a una escuadra de la Liga SmartBank como la Ponferradina, que calibrará el potencial real del actual líder del grupo I de la Primera RFEF.



Un partido que motiva mucho a la plantilla coruñesa, que aguarda optimizar su estado de forma de cara a la reanudación de la Liga.



“Se trata de tener un partido de exigencia alta, es lo que necesitamos. Si no competimos, pierdes esa esencia de la liga. Enfrentarnos a un rival de categoría superior y de buen nivel nos va a exigir y también puedes medirte para saber el nivel que tienes con respecto a equipos de Segunda“, afirmó.









4 Cree que el mercado de enero no es fácil





Preguntado acerca de los tres movimientos efectuados por el Depor en el mercado de invierno (llegada de Álvaro Rey y salidas de Jorge Valín y Alberto Benito), el defensa deportivista reflexionó acerca de esta ventana de fichajes y dejó constancia de que no está siendo una época demasiado propicia para la contratación de futbolistas.



“No estoy muy atento a lo que hacen los demás equipos, pero no es un momento fácil para fichar jugadores. Las plantillas están casi hechas y los únicos que se moverán son jugadores en búsqueda de más minutos”, indicó.



En cualquier caso, precisó que a Álvaro Rey “lo conocía de jugar contra él. Tiene mucho desequilibrio. Tiene que coger ritmo y adecuar su juego al del equipo. La adaptación está siendo rápida y nos va a ayudar”.









5 Elogia al joven valor canterano Barcia





Antes de poner punto final a su intervención ante los periodistas, Lapeña tuvo palabras de elogio hacia una de las perlas de la cantera de Abegondo, un compañero de demarcación que ya ha sido convocado para la Selección Española Sub-19 como Dani Barcia, jugador que representa el futuro del club en la parcela defensiva.



“Trabaja muy bien, tiene mucho nivel, muchas cualidades; seguro que el momento le llegará”, apostilló.