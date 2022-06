Juergen: “Es un sueño estar en el Deportivo”

Juergen Elitim reconoció que el Linares se lo puso complicado al Deportivo, que salió indemne de los ataques de los andaluces y se llevó con una goleada en la segunda parte el primer partido del playoff.





“Fue un partido difícil, las eliminatorias se deciden por pequeños detalles, hemos estado lucidos y hemos podido rematar un partido en el que por suerte se nos dieron las cosas”, comentó tras el encuentro.





Del Linares dijo que es “un equipo muy competitivo”. “Nos había estudiado. Sabíamos que la primera parte iba a ser igualada”, advirtió.





La afición llevó al equipo en volandas. “Presión ninguna, representan el escudo del club.

A raíz del gol nos liberamos y en la segunda parte fluyó mejor todo”, señaló.





Soriano acercó el pase del Depor. “Es un gol que desatasca la eliminatoria. Con el posicionamiento de Soriano sabíamos que le podíamos hacer daño”, indicó.





Juergen recordó que “desde la jornada uno se vio esa unión del vestuario”. “Los que juegan menos han estado sumando, apoyando en cada entrenamiento, es un sueño estar aquí”, declaró.





Soriano: “A un paso del objetivo, será una locura”





Soriano fue uno de los grandes protagonistas. Salió en el inicio de la segunda parte y revolucionó el partido. “Al final marcar un gol en semifinales con 26.000 personas viéndolo es una sensación que no puedes explicar. Me he sentido muy bien, contento y alegre. Estamos a un paso de cumplir el objetivo”, declaró.





“Hice un poco lo que llevo haciendo en los partidos que estoy jugando: generar superioridad, dudas al rival... y ha salido muy bien. A partir del segundo gol hemos estado muy bien, controlando el partido y llegaron los otros dos goles que nos han dado el partido”, explicó.





Del Albacete, nada por ahora. “Vimos un poco de la primera parte del encuentro (con el Majadahonda), pero no hablamos nada. A partir de mañana (por hoy) a preparar el del sábado, que es fundamental, una final que hay que ganar, que la afición esté como hoy. Será una locura”, pronosticó. “El Depor no se merece estar en esta categoría, es un equipo de Primera. El finde que viene empezamos con el primer pasito que es ascender”, dijo. Él se ve como blanquiazul.