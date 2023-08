José Ángel Jurado: "Ocupar el puesto de Bergantiños son palabras mayores"

Entró desde el banquillo en Riazor en el Teresa Herrera, sustituyendo a Álex Bergantiños, que tuvo ese día su homenaje y despedida, pero José Ángel Jurado rehúye la etiqueta de recambio del de la Sagrada Familia, del que ensalza su trayectoria.



Llega al Deportivo a trabajar y a ganarse un puesto, así lo matizó durante su primera comparecencia de prensa, tras ser presentado como nuevo jugador blanquiazul.

Una pieza más para el equipo



“No me gusta mucho hablar de coger el puesto de nadie. Álex tuvo una trayectoria increíble, 21 años en el club. Es una leyenda del deportivismo y ocupar su puesto son palabras mayores. Yo vengo para ocupar un puesto en el equipo que se quede libre, pero no vengo a sustituir a nadie. El Teresa Herrera fue bastante emotivo y creo que se merece la despedida que tuvo por su trayectoria”, comentó ante los medios.

Pide el mismo Depor fuera que en casa



Sobre qué estilo de juego se espera ver en el Depor y si será capaz de no bajar sus prestaciones fuera, lo que lleva pasado varias campañas, comentó que cree que lo fundamental es que la idea prevalezca, independientemente del escenario. “En un partido son once contra once sea en Riazor o donde sea, la idea es tener el mismo estilo de fútbol en Riazor que fuera. Si creemos en una idea tenemos que estar cien por cien con ella, tanto en casa como fuera y asi llegarán las victorias. Los equipos son muy competitivos, aquí irán a su máximo y en su casa también. Para mí, el escenario importa poco para poder enseñar tu seña de identidad”, zanjó.

Las consignas para su posición



El ex del Tenerife explicó, además, qué es lo que les demanda el técnico Imanol Idiakez a los jugadores en esa demarcación. “Nos pide crear superioridades por dentro con la gente que juega por dentro, hombres libres para tener posesión y llevar la iniciativa del juego siempre”, enumeró. Bajo su punto de vista van “por buen camino y en los entrenamientos se va notando esa mejoría. Esto es un camino y hay que ir poco a poco, pero ir mejorando con todo”, puntualizó.

Balance de los amistosos



En O Vao el Depor sumó su primer empate en esta gira de amistosos de pretemporada, tras sendas victorias ante el Atlético Arteixo (6-0) y el Bragantino (4-0) y Jurado argumentó que, al margen de los resultados, las sensaciones estaban siendo buenas. “Los dos últimos partidos en Riazor fueron bastante especiales, por la despedida y los homenajes que hubo. Los amistosos sirven para acumular minutos, que el míster pruebe cosas, coger la forma, estar disponibles para poder jugar los 90 minutos si el míster así lo decide… Las sensaciones son buenas, positivas, vamos cogiendo la idea del entrenador y vamos por buen camino. Siempre es bonito ganar, pero lo importante es seguir”, apostilló.

Contento con el rol que le toque



Ante el Coruxo ayudó tanto en la salida de balón, ubicándose entre los centrales, como dando juego, sirviendo certeros pases largos a jugadores como Tim o Santamaría. Al ser preguntado sobre cuál era el papel en el que se sentía más cómodo se mostró flexible. “Estoy cómodo en cualquiera de las dos facetas, estoy a disposición del club y del entrenador. Puedo desempeñarme bien en cualquiera de esos dos ámbitos”, afirmó.

Una negociación que se alargó



Aunque su nombre llevaba semanas sonando ligado al Depor y las negociaciones estaban avanzadas, Jurado explicó cómo fue el proceso y por qué este se alargó. “La primera toma de contacto fue con Juanjo (Expósito), también compañero mío en el Almería (como Fernando Soriano): te explica el proyecto, lo que quieren de ti... Estuvimos unos cuantos días hablando con la familia, para ver si era la mejor opción para mí y vimos que sí”, relató.



El problema fue que “pasaron unos cuantos días en los que el Tenerife ponía más trabas”, pero “al final es fútbol”. “Yo sabía donde quería jugar y cuando el jugador tiene ese deseo intenta ponerse de acuerdo rápido, un tira y afloja. Al final es importante la felicidad de cada uno y por eso estoy aquí", desveló.