Isi Gómez: "Es un placer tener arriba a Lucas y Quiles porque marcan diferencias y ganan partidos"

Isi Gómez reconoce el privilegio que supone para los futbolistas del Deportivo contar con dos delanteros tan diferenciales como Lucas Pérez y Alberto Quiles, autores de los tres goles del triunfo del pasado domingo frente al Unionistas de Salamanca.



"Para nosotros es un placer tenerlos arriba porque al final ya se ha visto que marcan diferencias y ganan partidos. Tenerlos ahí para los demás jugadores que están arriba internamente les hace mejorar porque son dos grandes futbolistas y es bueno para el equipo", ha manifestado el mediocampista blanquiazul esta mañana en rueda de prensa telemática.



En ese sentido, ha señalado el plus que supone para la plantilla deportivista la llegada del coruñés Lucas Pérez.



"Muy contentos de que esté aquí con nosotros. Es un jugador diferencial, que nos aporta muchas cosas. También dentro del vestuario la experiencia que tiene en el fútbol nos aporta mucho", ha explicado.



El atacante de Monelos es el único fichaje que ha realizado hasta ahora el club coruñés en el mercado de invierno, donde parece más complicado que pueda llegar algún mediocampista, dado el alto nivel de la medular blanquiazul.



"Nos llevamos genial todos los futbolistas del centro del campo y ahí el míster tiene variedad para elegir, dependiendo de los partidos y creo que es un bendito problema para el míster", ha argumentado.



Mientras que Lucas ha llegado para reforzar el ataque, en esa misma zona el Depor se ha deshecho de Gorka Santamaría este enero: "Él estaba contento aquí, pero un poco triste porque no le estaba saliendo el fútbol que tiene y a lo mejor el equipo no encajaba mucho en él. Sobre su futuro no he hablado con él y no sé qué hará".



El jugador madrileño ha hablado también sobre el hecho de que el pasado domingo, frente al Unionistas, el técnico del Depor, Óscar Cano, alineara en los laterales a dos futbolistas no específicos en lugar de optar por Trilli y Alberto Retuerta.

"Al final las situaciones de juego te llevan a tener que jugar con un central y un mediocentro de laterales. Creo que cumplieron e hicieron un gran partido. Trilli y Alberto son jugadores muy jóvenes que tienen mucho potencial y el vestuario ha estado siempre dándoles ánimos y creo que les llegará su hora", ha valorado al respecto.



Precisamente la lesión de Raúl Carnero, que podría perderse un mes de competición, afecta de manera directa al área de influencia en la que se mueve Isi Gómez, que a partir de ahora puede pasar de tener a su espalda a un lateral izquierdo natural a un central reconvertido como Pablo Martínez.

"Sí que es verdad que un lateral izquierdo o un jugador de banda me libera más porque me deja más espacio para entrar por dentro, pero no sé qué tiene pensado el míster y lo iremos viendo durante la semana", ha apuntado.



El pasado domingo Isi Gómez completó su mayor número de minutos en un partido en lo que va de temporada: "Muy contento porque a la vuelta de Navidad estoy cogiendo el ritmo que creo que es óptimo para competir, que me permite acabar todos los partidos. El otro día el cambio fue en el 85 y podía haber acabado el partido perfectamente, y esa es la línea a seguir".

Las lesiones y los problemas físicos le habían impedido hasta ahora aguantar tanto tiempo en el terreno de juego y habían provocado su entrada y salida continua en el equipo inicial.



"He ido entrando y saliendo por las lesiones, pero el motivo de que me haya lesionado tanto este año no lo sé porque la alimentación es buena, el descanso es bueno y los entrenamientos son buenos, pero el cuerpo es así, aunque ahora estoy en una buena dinámica y espero no lesionarme más en lo que queda del año", ha manifestado.

Isi Gómez también se ha pronunciado sobre la mayor presencia en el área contraria que está teniendo en los últimos partidos: "Me estoy soltando más este año que otros, no estaba acostumbrado a pisar área como este año, pero me falta culminar las acciones, aunque lo importante es tenerlas y ya entrarán".



El Depor visita el sábado al Alcorcón, colíder del grupo junto con el Córdoba y que mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre la escuadra herculina.

"Sabemos que es un partido importante porque es un equipo que está arriba con nosotros y seguramente nos juguemos el liderato con ellos. Son tres puntos como cualquier partido, pero a la vez sabemos que es un partido clave porque está arriba y al final de temporada van a ser importantes esos tres puntos", ha dicho.



Por último ha destacado la buena dinámica del conjunto madrileño, cuya reacción en las últimas semanas le ha permitido auparse a lo más alto de la tabla.



"No me sorprende porque como plantilla tiene un equipo con experiencia en categorías superiores y sabíamos que era un equipo que podía estar arriba, pero confiamos mucho en nosotros, en lo que estamos haciendo y creo que va a ser un partido bonito para luchar por el objetivo que buscamos", ha finalizado.