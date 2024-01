El entrenador del Deportivo, Imanol Idiakez, mostró su alegría por la victoria blanquiazul ante la Real Sociedad B, que logró con sufrimiento. “Me quedo con la alegría del final, hoy hemos visto como empuja Riazor, nos ha llevado en volandas con diez, con esa energía que hemos sentido, que han sentido los jugadores. Me voy con el trabajo del equipo, ante un gran equipo, buenos jugadores. A partir de la expulsión ellos han tenido más balón, pero teníamos esa ventaja importante. Con su gol hemos sufrido y me ha gustado el trabajo del equipo con uno menos. Contento con el resultado, los goles de Lucas, le hacían falta a él y a todos. Me quedo con la alegría de la gente y una buena noche”, afirmó.



También habló de la expulsión de José Ángel y de porqué, con una tarjeta, no decido cambiarlo. “Estaba con molestias en la primera parte. José tiene experiencia, no es la primera vez que juega con una amarilla y no pasa nada, no puedes cambiar a cualquier jugador que tenga amarilla. Se ha dado (la expulsión), los entrenadores tenemos que tomar decisiones durante el partido. Pero me quedo con el trabajo con el resto de los compañeros, con la energía de los cambios y el no concederles con uno menos casi ninguna ocasión, que tiene mérito”, argumentó.







Habló también de la lesión que sufrió el andaluz cuando vio el segundo cartón y la de Diego Villares, que abandonó el campo por problemas musculares.



“Villares venía con una molestia con el aductor, dudamos en alinearlo, se ha resentido pronto. José tiene un golpe en la rodilla, espero que no sea más que un pequeño esguince. Tengo esperanza de que sea poco”, aclaró. Sobre el mercado, echó balones fuera. “Son cuestiones para la dirección deportiva. Ahora tenemos un descanso largo, hasta dentro de diez días no hay partido. Tenemos que prepararnos para León, esto no para. Es la segunda victoria seguida, siete partidos sin perder, empiezan a acumularse resultados positivos y es importante entrar en buenas dinámicas en este momento de la temporada”, comentó.



Ensalzó, además, a David Mella y a Rubén: “Contento por ellos, les vemos todos los días, trabajamos con la cantera a diario, porque confíamos en ellos y son dos chicos en los que tengo confianza y tienen un gran futuro con nosotros.