Germán Parreño: "Me convenció el proyecto, me gustan los lugares en los que se siente el fútbol"

Germán Parreño, nuevo portero blanquiazul y segundo fichaje del Deportivo, desgranó esta mañana en su presentación los motivos que le llevaron a fichar por el cuadro herculino, a pesar de tener contrato en vigor con la UD Ibiza.

"Me convence el proyecto, el club, el equipo y vengo a sumar, como todos los compañeros, aportar mi granito de arena para que el club vuelve donde se merece. Eso es lo que más me motiva y por lo que he venido aquí", aclaró.

Asimismo, habló sobre cómo ve la competencia que mantendrá en el puesto con Ian Mackay, prácticamente indiscutible en los dos pasados cursos. "Vengo a un club con un proyecto importante, con competencia en todas las líneas. Creo que es lo mejor para competir al máximo y sacar los objetivos, eso será lo mejor para el Depor, sin duda", argumentó.

Además, comentó lo que supone llegar a un club con el Depor, con esa enorme masa social, que ya supera los 5.000 abonados, algo que considera que buscan todos los futbolistas. " Una vez vas cumpliendo años buscas lugares en los que se sienta el fútbol, vamos buscando esa emoción, nos sentimos cómodos y nos da un plus", incidió