El Deportivo confía en Apelación para sumar dos puntos

En la resaca de la controvertida resolución del Juez Único de Competición sobre la presunta alineación indebida del Athletic B en el partido con el Deportivo, el míster blanquiazul, Borja Jiménez, expresó su confianza en que Apelación, al que recurrirá el club herculino, le dará la razón y dos puntos.





"Sigo pensando que nos darán los dos puntos y más leyendo la resolución, que el juez de competición lo que viene a decir no tiene mucho sentido y nos amparamos en un caso igual, de hace tres años, idéntico, con razón en Apelación. Entendemos que va a pasar lo mismo. No tendría sentido que ante la misma situación y con el mismo juez, la RFEF, una vez se diga una cosa y otra, lo contrario. Yo cuento con dos puntos. Leyendo la resolución me queda claro que tenemos la razón", aseguró.





"Es difícil de comprender (la resolución ambigua). Tengo la esperanza, son los mismos pasos que hace tres años, intuyo que Apelación nos dará la razón, sino, será muy difícil de explicar para ellos. En ese aspecto estoy tranquilo", incidió.





Sintió, dijo, "incredulidad cuando lo lees y ves la resolución final, pero estamos tranquilos porque hay un caso idéntico".





En el caso del Deportivo, no aprovechará el partido ante el Extremadura para limpiar sancionados. "Nosotros vamos a actuar como todos los equipos con el caso del Extremadura y los sancionados. Si ven amarilla, cumplirán ante el Tudelano, como ha hecho todo el mundo respetando el sentido común y los valores de la competición", aseguró.