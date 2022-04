El Depor, a replicar en el verde

El Deportivo quiere responder en el campo y dar la réplica a la semana extraña que ha vivido el club, con varios frentes, ganando esta tarde en el Abanca Riazor a la UD Logroñés.



A la negativa del Juez Único de Competición al desestimar la denuncia del Depor por alineación indebida del Bilbao Athletic (el club recurirrá a Apelación) se unió en el día de ayer la oficialización del despido de Juan Carlos Menudo, debido a motivos disciplinarios.





EL DATO

El Racing de Ferrol, a tres de los herculinos, juega a las 17 con el Talavera





Dos hechos que poco tienen que ver con lo que sucede en el verde y que el cuadro blanquiazul quiere aparcar para enfrentar el choque focalizado solo en sumar de tres.



Una urgencia que podría ser mayor si el Racing de Ferrol gana en A Malata al Talavera (17 horas), pues actualmente los de Cristóbal Parralo están a tres puntos y solo dos goles de distancia. El Deportivo, al que le queda el choque de esta tarde, el de Tudelano e Unionistas en casa y los compromisos ante Extremadura, ya expulsado de la competición, y también a domicilio ante el Real Valladolid Promesas, no puede fallar en el Abanca Riazor, donde hincó la rodilla con el Real Unión de Irún y el Racing de Santander.











Saque de honor





Con la meta de seguir ostentando la segunda plaza, esta tarde contará con el seguro arropo de la afición blanquiazul, debido a la celebración del ‘Día de las Peñas’. Antes del partido, una alineación formada por once integrantes del CHUAC, con motivo del 50 aniversario del complejo hospitalario, realizarán el correspondiente saque de honor.



Un partido al que el rival de los herculinos llega tras perder de forma consecutiva ante Racing de Santander (1-0) y Racing de Ferrol (1-2) y con unos números que indican que solo ha sumado 15 puntos de los 53 que acumula a domicilio.



Los riojanos son actualmente quintos, cierran los puestos de playoff y su técnico Albert Aguilá, que dirigirá esta tarde su cuarto partido, alertó en su rueda de prensa que “no van a pasar el rato” y que, aunque saben que el Deportivo les va a “exigir” para él lo fundamental es ver si llegan preparados. Asimismo, advirtió a que irán “con el cuchillo entre los dientes”. Por su parte el Deportivo, que cuenta con las bajas por lesión de Trilli, Víctor García y Doncel, además de la de Jaime Sánchez, por sanción, recupera a Diego Aguirre, tras cumplir ciclo de amonestaciones. En cuanto al once, aunque Borja Jiménez y su cuerpo técnico no dieron pistas y programaron dos sesiones a puerta cerrada esta semana, la última en el día de ayer, puedes ser el siguiente. Un probable equipo con Ian Mackay en la portería, línea de cuatro con Antoñito por la derecha, Héctor por la izquierda y pareja de centrales, con Lapeña y la vuelta de Borja Granero, por la baja de Jaime.



En la medular, el trivote habitual con Juergen, Bergantiños y Diego Villares, por delante puede regresar a la banda izquierda Aguirre y por la derecha Soriano y en punta de ataque un Quiles en estado de gracia, que suma 16 goles y que ha marcado de forma consecutiva en los últimos cuatro partidos que ha disputado.



Una garantía para tratar de sumar de tres, reafirmar esa posición de plata, que da cierta ventaja en el playoff, y mantener a raya a sus perseguidores. La mejor respuesta del Deportivo a esta semana ‘atípica’ la tiene que dar en el campo.