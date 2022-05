El Depor recupera los goles de los suplentes

La aportación goleadora de los suplentes del Deportivo estaba bajo mínimos en la segunda vuelta. Nadie había anotado saliendo desde el banquillo hasta que Miku rompió el gafe ante el Tudelano con la que, además, fue su primera diana en muchos meses. Tuvo continuidad, tanto su racha (marcó un doblete ante el Valladolid Promesas) como la de los goles de los suplentes, porque en Pucela, en los Anexos del José Zorrilla, celebró también un tanto saliendo desde el banquillo el extremo Álvaro Rey.



En la primera parte de la temporada, los jugadores suplentes habían tenido un peso mayor en los goles del equipo... hasta que dejaron de aportar.



El primer partido del curso ya dejó tres dianas. Nunca más se repitió algo semejante. Aquel día, en la manita al Celta B en el Estadio Abanca-Riazor abrieron la cuenta dos titulares, Miku y Quiles, y la cerraron los suplentes Juan Carlos Menudo, Carlos Doncel y Noel López.



El de Silleda volvió a golear desde el banquillo en la tercera fecha de la temporada, ante el Calahorra (0-3). Allí, en La Rioja, al igual que en el primer partido del campeonato, marcaron los otros dos delanteros de la plantilla, que sí formaron parte del once: Miku y Quiles.





Noel

El de Silleda vio puerta en tres ocasiones entrando desde el banquillo





Marcar como suplente se le hizo habitual al atacante pontevedrés, que a día de hoy no ha firmado su renovación con el Deportivo. Su tercera diana del curso también la enchufó sin haber formado parte del once inicial. Su víctima fue el Real Unión de Irún, aunque de nada le sirvió aquel gol al Deportivo, que cayó en su visita al Stadium Gal inmerso en el primer bache del campeonato.



Sí sirvió, y además para dar tres puntos, el siguiente tanto de un suplente, el que llevó la firma de William de Camargo en el partido con el Zamora en A Coruña en la primera vuelta de la temporada (1-0).



Mario Soriano es otro de los que anotó siendo suplente. Lo logró en su estreno goleador con el Deportivo, en la jornada 16 de la temporada, ante el Valladolid Promesas (3-0) en tierras herculinas. El jugador cedido por el Atlético de Madrid contribuyó a un triunfo que Quiles encarriló con un doblete.



La primera vuelta acabó con un par de goles de los suplentes del Deportivo en la visita al DUX Internacional de Madrid de Alfredo Santaelena.



En Villaviciosa de Odón, anotaron, en el papel de revulsivos, el defensa Borja Granero y el extremo William de Camargo.



Desde entonces y hasta el gol de Miku al Tudelano (a pase de Quiles para poner el 3-3 en el marcador) no volvió a anotar ningún suplente del Deportivo. El de Álvaro Rey es el undécimo que consigue un jugador que sale desde el banquillo.









Ocho jugadores





En Primera RFEF son ocho los jugadores del Deportivo que han visto puerta como suplentes esta temporada.



El ‘pichichi’ entre estos futbolistas que han marcado entrando desde el banquillo es Noel con tres tantos. William de Camargo sumó otros dos goles sin formar parte del once inicial. Y el resto de los que vieron puerta en esas circunstancias lo hicieron solo en una oportunidad. Son Álvaro Rey, Miku, Mario Soriano, Borja Granero, Carlos Doncel y uno que ya no forma parte de la plantilla tras habérsele rescindido el contrato hace unos meses, Juan Carlos Menudo.



En la Copa del Rey, Alberto Quiles marcó otros dos goles como suplente en la eliminatoria con el UCAM Murcia.