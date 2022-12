El Depor, a cerrar bien el año

El Deportivo, antes de pedirle la carta a los Reyes de cara al mercado de invierno, tiene un compromiso este mediodía a las 12.00 horas en el Alfonso Murube ante el AD Ceuta, actual ‘farolillo rojo’ del Grupo I de Primera Federación.

Un partido que los blanquiazules afrontan con el objetivo de sumar de tres, ponerse con 32 puntos, encadenar dos victorias seguidas y ponerse a cuatro del Córdoba, que perdió, para cerrar un 2022 en los puestos de arriba y encarar 2023 con energías renovadas.

Atrás quedará el no ascenso que sufrió el equipo, con todo a favor, ante el Albacete del coruñés Rubén de la Barrera, el inicio irregular de curso con Borja Jiménez y la llegada de Óscar Cano, que va poco a poco consolidando un once tipo, aunque el equipo aún no termine de mostrarse todo lo regular que debería.



El Córdoba sigue intratable, pero los coruñeses, que viven esta campaña una situación en la que han empezado más abajo y van poco a poso subiendo en la tabla, van recortando puntos y esperando que llegue su oportunidad para dar un zarpazo que les aúpe en la clasificación.

En crecimiento



Enfrente les espera una AD Ceuta que ha ido a más en las dos últimas jornadas, imponiéndose en casa a la UD Sanse hace quince días, en su primer triunfo como local, y estableciendo tabas como visitante ante el Linares (2-2).



Por todo ello advirtió Óscar Cano en la rueda de prensa prepartido de la importancia de que el equipo no se relaje y ponga los cinco sentidos ante un adversario en franca mejoría y que querrá mostrarse ante su afición y contra uno de los ‘gallos’ de la categoría.



Asimismo, el técnico recordó que aún estaba muy reciente el traspié ante el CD Badajoz, tras el cual afirmó que el equipo había jugado su peor partido, por lo que insta a sus pupilos a estar alerta para no incurrir en errores pasados.



De cara a la última contienda del año, tras la cual el plantel disfrutará de unos días de vacaciones, coincidiendo con las fiestas de Navidad, recupera a dos jugadores importantes, ambos baja contra el Racing de Ferrol, por sendas sanciones: Roberto Olabe y Mario Soriano. Los dos, además, podrían regresar al once, Olabe por el lesionado Isi Gómez, que se tuvo que quedar en A Coruña por problemas en los ‘isquios’, y Soriano para ejercer en el lugar de Víctor Narro.



El resto de los elegidos serían los habituales en las últimas contiendas, con Mackay en la portería, línea de cuatro atrás con bandas para Antoñito y Raúl Carnero y centro de la zaga con Adrián Lapeña.



En la medular Diego Villares, de los mejores en el choque contra los ferrolanos y Olabe, que volvería al equipo, junto a Rubén Díez, timón de los blanquiazules y por cuyas botas pasa el juego del equipo coruñés.

Por delante, la habitual línea de tres, a la que retornaría Soriano por la izquierda, Alberto Quiles, escorado a la derecha y en punta de ataque Max Svensson.



Una alineación tipo que Óscar Cano va reafirmando jornada a jornada, así como un estilo de juego más reconocible y que va madurando y un Deportivo con ganas de encadenar dos jornadas ganando parar cerrar bien el año.