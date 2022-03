El Depor agota el margen

Hablar de finales, de últimas oportunidades, de ausencia de margen es algo que puede sonar ciertamente apocalíptico, cuando hace nada el Deportivo estaba a nueve del segundo y parecía lanzado hacia el ascenso directo.



Pero las tornas han cambiado, el mes de febrero fue especialmente malo para los intereses de los blanquiazules, que perdieron su ventaja y están actualmente segundos en la clasificación, a seis puntos más golaveraje del Racing de Santander, que parece ahora navegar con rumbo firme de regreso al fútbol profesional.



Por eso, ante el peligro de perder la estela del líder, con once jornadas por delante y con el reto de asegurar la segunda plaza (que otorga cierta ventaja en un hipotético playoff en caso de empate), se antoja vital para los coruñeses el ser capaces de sacar los tres puntos mañana ante la Cultural Leonesa en el Abanca Riazor.



Un adversario al que vencieron en el añadido por 2-3, en un partido loco, y que llega decimotercero en la tabla, lejos de las pretensiones y objetivos marcos al inicio de curso, pero siendo un rival temible por él y por el estado anímico y deportivo en el que está sumido el cuadro herculino.









Por el retrovisor





Pero, del mismo modo que el Deportivo no quiere que los de Fernández Romo dejen de sentir su aliento en la nuca, tiene que vigilar a los adversarios que vienen apretando desde atrás. Uno de ellos es el Celta B, actualmente con 47 puntos, a cuatro de los blanquiazules, y al que se enfrentarán el próximo fin de semana en Balaídos. En el recuerdo aún el encuentro del curso pasado, entonces en Barreiro, con el equipo coruñés recibido con mariachis y que terminaba por imponerse por 0-3 y mantenía vivas sus opciones de acceder a la segunda fase de ascenso al playoff. No lo lograría, ya que por un punto se colaría el filial celeste en esa segunda plaza.



Pero, antes de regresar al campo celtiña, el Deportivo tiene que recomponerse y volver a ganar ante la Cultural Leonesa.



Los blanquiazules quieren brindar un nuevo triunfo a su afición, volver a sumar de tres, no lo hacen desde el duelo ante el Calahorra del pasado 20 de febrero, y recuperar sensaciones. Podría haber una pequeña revolución en el once, aunque lo fundamental es que el equipo se reencuentre, da igual con qué actores lo haga.



No hay ya espacio para las lamentaciones, el Deportivo ha tenido tiempo para lamer sus heridas y tiene que ponerse el mono de trabajo, apretar los dientes y reanudar su camino, tratando de aprender del pasado, pero sin que ello le despiste de lo que queda por delante. El Depor es consciente de que ha agotado el margen.