Dani Vidal, ante la visita del Depor: "Ellos quieren espacio y velocidad; intentaremos defender juntos y estar fuertes"

El técnico del Nàstic de Tarragona, Dani Vidal, tiene clara la primera premisa para intentar frenar al Depor, que los jugadores de ataque del cuadro coruñés no corran.

"Cuando te enfrentas a jugadores de tanto nivel, lo primero que intentas es transiciones, las justas. Ellos van a querer correr, se sienten muy cómodos, son muy rápidos y los jugadores con talento individual lo que quieren es espacio y velocidad, entonces intentaremos defender juntos y estar fuertes tanto en los duelos como en las ayudas defensivas", manifestó este mediodía en rueda de prensa.

Duelo con el Depor:

"Lo afrontamos con naturalidad, está siendo una semana muy buena de entrenamientos, como el resto, pero es evidente que tiene ese plus porque juegas contra el equipo que tienes por encima, con un punto de diferencia, pero independientemente de que el Depor es un gran equipo y un gran club, pero en estas circunstancias, cuando juegas este tipo de partidos, los jugadores tienen muchas ganas de jugar".

¿Os enfrentáis los dos mejores equipos de la categoría?

"Eso dicen de momento los números, pero es evidente que todos los equipos que están en la parte alta de la clasificación son buenos equipos, igual que nosotros y ahí está, primero contra segundo".

¿Es un partido clave para el ascenso?

"El vestuario lo vive con mucha naturalidad porque queda mucho por delante. Sí que es un partido importante, son tres puntos, como lo eran la semana pasada. Es un enfrentamiento directo, pero un enfrentamiento directo a falta de once jornadas tampoco es tan relevante. Ojalá ganemos el partido, porque tenemos ganas de quitarnos la espina del último partido en casa y va a haber una buena entrada y haremos todo lo posible para ganar el partido".

Estado de forma del rival:

"Al Depor en la primera vuelta le ha costado, pero ahora lleva una racha espectacular, que es lo normal para un equipo como el Depor. Lo que no era normal era la primera parte de la temporada y será un buen partido de fútbol, seguro".

Se enfrentan el mejor ataque (Depor) contra la mejor defensa (Nàstic):

"Es evidente que ellos tienen jugadores en todas las líneas de un nivel espectacular, pero sobre todo arriba están siendo muy diferenciales. Nosotros durante todo el año hemos mantenido un nivel ofensivo regular y un nivel defensivo alto. Esperamos que se imponga la defensa a los ataques".

¿Peor recibir al Depor en un estado de forma tan espectacular?

"Si me tuviera que enfrentarme al Depor me daría igual que llevaran siete victorias seguidas, que seis o dos porque sabemos el equipo que tienen, aunque es cierto que con la racha que tienen, vendrán con un nivel de confianza alto".

Ambientazo en el Nou Estadi:

"Me siento muy orgulloso de que en la jornada 27 poder ver el campo casi lleno, es un motivo de orgullo muy grande, porque significa que se están haciendo las cosas bien".

El partido lo dirigirá su segundo entrenador, porque él está sancionado:

"La confianza es máxima, me preocupan mucho más las bajas de Ander (Gorostidi) o de Jaume (Jardí), no ponerlos. Ojalá yo estuviera sancionado más partidos y que no estuvieran sancionados mis jugadores. Que lo disfrute, que lo merece también, que ha estado toda la vida entrenando y es una circunstancia especial para él".

¿Ve a sus jugadores preparados para jugar en un estadio lleno, algo a lo que no están habituados?

"Durante toda esta temporada, casi hemos tenido entradas buenas, ante 6.000, 7.000, 8.000, donde se ha demostrado que el jugador ha dado prácticamente siempre su mejor versión. Si son 13.000, mejor que 8.000, que lo disfruten, que nuestra gente nos va a ayudar seguro, que arreen como hacen habitualmente, que presionen, que corran, que compitan, que jueguen bien sin balón, que la afición hará el resto seguro y nos ayudará muchísimo".

Quejas en A Coruña debido a que es un árbitro casero:

"Intentaré no mojarme, pero si me remito al partido de la ida, ya hubo circunstancias que quizá no nos ayudaron, el árbitro vendrá aquí, hará su faena y creo que se está saliendo un poco de madre todo eso".

Jaume Jardí y Ander Gorostidi son baja por sanción. ¿Cómo es la sensación con Nacho, que tuvo molestias?

"Muy positiva porque Nacho ha completado toda la semana de entrenamientos y a excepción de los jugadores sancionados, tendremos a todos disponibles".