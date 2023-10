Dani Barcia, sobre su debut con el Depor: " Llevo 13 años y es por lo que luché"

El pasado domingo fue un día aciago para el Deportivo, ya que se dejó tres puntos en el descuento ante el Fuenlabrada pero, al mismo tiempo, tuvo una parte de felicidad, aunque luego lo esombreciese el resultado, para Dani Barcia.



El central debutó con el primer equipo, aunque lo hizo en la posición de lateral izquierdo, debido a la lesión de Balenziaga, y reconoció que fue un día especial, por el que llevaba años peleando.

La culminación de un sueño de infancia



“Llevo 13 años (en el club) y es por lo que he luchado. Llevo muchos año trabajando en esto, con el paso del tiempo acabó llegando y ahora tengo que trabajar aún más para que se siga prolongando”, comentó el futbolista, afirmando que era “un orgullo” jugar en el equipo de su ciudad.

Busca minutos en el feudo herculino



Una alegría que puede ser más completa si finalmente compite también este fin de semana ante el Celta Fortuna, el domingo a las 19 horas en Riazor, ante la lesión de Balenziaga y a pesar de que hay un jugador específico para ese puesto, Retuerta, que aún no ha debutado. “Jugar en Riazor es todo lo que los niños sueñan y más siendo de Coruñ. Yendo los findes a ver al Depor jugar allí es inexplicable. Tengo que llegar al finde, hacer lo que pueda. Si me toca jugar, jugar y sino animar. Lo que tenemos es que estar todos juntos, unidos y sacar el partido adelante”, aclaró el futbolista durante su comparecencia de prensa.

Adaptándose a donde le piden



Aunque su posición natural es de central, rememoró que ya había jugado en el carril zurdo hace unos años todo un curso y que aún se acordaba de ciertas especificaciones de ese puesto. “Hubo un momento en la cantera en la que jugué todo el año de lateral, no es un puesto irreconocible, si tengo que jugar ahí puedo cumplir tranquilamente. Fue en cadete, de Santirso, sí que fue hace bastantes años, pero siempre se te queda algo”, aclaró.



Además de las indicaciones de Imanol Idiakez, comentó que “jugadores como Balenziaga y Retu me van ayudando y en pretemporada ya había probado (ante el Arenteiro)”. “Me va a pedir (Idiakez) lo que hace más o menos Balenziaga, pero que hiciera como en el Arenteiro, que no hiciese una cosa de otro mundo. Defensivamente bien y en ataque aportar lo que necesite el equipo”, comentó.

Competencia en la defensa



Con los dos ‘Pablos’, Vázquez y Martínez consolidándose en el centro de la zaga, aunque este último de momento al margen debido al golpe que sufrió el domingo contra el Fuenlabrada, Barcia remarcó que había competencia en esa demarcación, pero porque en el cuadro herculino siempre estaban los ‘primeros espadas’.



“En el Depor siempre van a estar los mejores jugadores y la competencia es muy buena porque cada compañero hace mejor al resto. Al principio no tuve muchas oportunidades pero tengo que seguir trabajando, buscar lo que pueda y cuando toque hacerlo lo mejor posible”, incidió.

Mala gestión de los minutos finales



La derrota en Fuenlabrada aún escuece y el defensa no negó que el equipo no puso actuar bien en el añadido, que es precisamente cuando sufrió los dos goles en contra.

“Tuvimos algunas fases en las que no fuimos precisos y nos faltó gestionar mejor los últimos minutos. Hay que mejorarlo, hacerlo lo mejor posible en los próximos partidos y que no vuelva a pasar”, afirmó.

Una jugada que no se paró a tiempo



Preguntado por las acciones de sendos goles, sobre todo la segunda, en la que Sergio Benito recorrió el campo blanquiazul, sin oposición, dio su punto de vista sobre ella.



“En la última jugada cada jugador es distinto, cada pensamiento es diferente, y podría pensar una cosa y hacer otra. A lo mejor si se que debería parar o hacer algo pero cada jugador tiene su pensamiento, es de respetar quiso hacerlo en el partido y así salió”, apostilló Barcia.