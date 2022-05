Depor | Con cuatro igualadas basta

Aunque en una competición en la que el triunfo es sinónimo de tres puntos el empate siempre penaliza más que impulsa a los equipos involucrados, el deportivismo podría hacerse ‘millonario’ con cuatro ‘x’ en su quiniela hasta fin de curso.



Y es que el RC Deportivo de La Coruña podría ver cumplido su objetivo marcado a inicios de campaña, el ascenso a la Liga SmartBank, si consigue completar sus cuatro encuentros restantes —dos de Liga y otros dos hipotéticos de promoción— con otras tantas igualadas.



Es decir, siempre que no pierda en ninguna de sus cuatro eventuales apariciones hasta la clausura de la 21-22 regresará al fútbol profesional.



La primera de las contiendas que debe acometer el club entrenado por Borja Jiménez tendrá como escenario el próximo sábado 21 (a las 18.30 horas) los campos anexos del José Zorrilla ante el Valladolid Promesas. Frente a un contrincante virtualmente descendido a Segunda RFEF, los herculinos tienen su primera ‘bola de partido’ para certificar la segunda plaza en el playoff.



La obtención de los tres puntos en litigio permitiría al elenco de Riazor disfrutar de una semana más distendida antes de la promoción.



En la primera vuelta el Deportivo hizo alarde de su mayor pegada para deshacerse de la escuadra entrenada por Júlio Baptista por 3-0, en uno de los choques más cómodos del presente ejercicio.



Una semana después, el sábado 28 también a las 18.30 horas, los herculinos recibirán a uno de los clubes más humildes del Grupo I de Primera RFEF, Unionistas de Salamanca, con el que perdieron en el Reina Sofía este curso (2-1).



Ya en los decisivos playoff de ascenso, siempre partiendo de la base de acceder como segundo de grupo, no perder equivaldría a éxito.



Y es que cabe recordar que tanto en las ‘semifinales’ como en la final no habrá lanzamientos de penalti para dilucidar la identidad del equipo clasificado si tras la prórroga persiste el empate y sería el mejor clasificado en la Liga el que tuviese el privilegio de pasar de ronda o proclamarse campeón.









Ocho ‘tablas’





A lo largo de una temporada que está llegando a su colofón, el RC Deportivo de La Coruña ha arañado ocho igualadas, cuatro por vuelta hasta el momento, muy lejos de las 14 certificadas por el CD Badajoz, que todavía aspira a colarse en la lucha por el ascenso.



La última ocasión en la que el Depor sumó de uno en uno en el torneo de la regularidad coincidió en su visita a El Prado, donde selló un insulso 1-1 frente al Talavera el pasado 24 de abril.



Anteriormente, los deportivistas no pudieron pasar del empate frente a SD Logroñés (1-1), Bilbao Ath. (1-1) y Racing de Ferrol (0-0) en casa, mientras que a domicilio igualaron en sus visitas al Racing de Santander (0-0), Racing de Ferrol (0-0), San Sebastián de los Reyes (0-0), Bilbao Athletic (1-1) y el citado Talavera (1-1).