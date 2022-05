Borja Jiménez testó ayer a sus hombres menos habituales

El técnico deportivista Borja Jiménez evaluó el estado de sus futbolistas —también el de los menos habituales— de cara al intrascendente encuentro final de Liga del próximo sábado ante el Unionistas en Riazor (18.30 horas).



El preparador abulense no quiere correr ningún tipo de riesgo frente a los salmantinos, por lo que tiene previsto reservar a varios de sus pesos pesados, con el foco puesto en el playoff de ascenso, que dará inicio el 4 de junio.



Con Héctor Hernández y William de Camargo descartados por sanción, otros dos que disponen de muy pocas opciones al encontrarse apercibidos son los puntas Alberto Quiles y Miku, que en principio no saltarán al terreno de juego este fin de semana.



Así pues, los menos habituales gozarán de oportunidades para exhibirse en el escaparate del primer equipo herculino, postulándose también para la decisiva promoción de ascenso.









Trío de ausentes





Al igual que el pasado domingo —ayer hubo jornada de descanso—, tres jugadores blanquiazules no pudieron tomar concurso en el test de ayer debido a sus respectivas molestias físicas: Víctor García, Trilli y Rafa de Vicente.



El primero de ellos es baja casi segura hasta fin de temporada debido a sus persistentes dolencias de tobillo; una articulación que también trae de cabeza al canterano Trilli, que ayer estuvo correteando al margen del grupo, mientras que De Vicente no acaba de recuperarse de una serie de molestias que el club no ha especificado y que le han impedido entrar en la convocatoria el pasado sábado en la visita al Valladolid Promesas.





hubo vídeo



El plantel analizó los aciertos y errores cometidos ante el Valladolid B





Aunque en principio la sesión matinal de ayer —pasada por agua— estaba programada para las 10.30 horas, los deportivistas analizaron en vídeo a su próximo adversario, al tiempo que repasaron los aciertos y errores cometidos ante el filial pucelano.



A las 11.00 horas, los jugadores saltaron al césped de Abegondo para efectuar un calentamiento, un ejercicio de posesión, un partidillo a tres cuartos de campo y otro en espacios reducidos.