Borja Jiménez: “Ganar es la mejor forma para encarar el playoff”

El técnico del Deportivo, Borja Jiménez, compareció satisfecho por el partido y el triunfo del equipo ante la UD Logroñés y reconoció que el conjunto notó el buen desempeño de los laterales, incluido Antoñito. “El equipo ha estado muy bien los primeros minutos, tener laterales profundos, con buen centro, nos ha hecho ganar un poco de consistencia, nos ha permitido juntarnos. Este mes y medio que tuvimos malo y el no tener un lateral en ese tiempo nos ha mermado más de lo que pensábamos, pero ahora ya estamos enfocados en lo que viene. El equipo ha estado a buen nivel, ante un rival de playoff”, aclaró.





El ex de Cartagena, precisamente, fue retirado en el descanso, aunque el preparador dijo que fue por precaución. Al ser preguntado por la resolución de Apelación, por supuesta alineación indebida del Bilbao Athletic, volvió a recordar que cree en la justicia.





Puntos pendientes

“Creo en los jueces y en las leyes, aplico el sentido común, luego no me responsabilicéis si no nos los dan, pero no salimos con presión por eso (por la victoria del Racing de Ferrol). Nuestro nivel de exigencia siempre ha sido ganar y estando con nuestra gente, que nos exigen eso... El ganar y ganar es lo que nos va a llevar al playoff. Quedan cuatro (duelos) de los que podamos disputar tres y tenemos que ganar los tres, porque es la mejor manera de encarar el playoff. Lo que tenemos que hacer es más partidos como el de hoy, ser intensos con la pelota, lo que te lleva a conseguir el resultado”, indicó.





Habló también de la piña que hay en el vestuario, al margen de los aspectos extradeportivos, como los dos puntos o la rescisión de Menudo.





“Tuvimos dentro una semana bastante tranquila, no notamos que el grupo pudiese tambalearse, no solo los que juegan, también los que no juegan nos aportan muchas cosas y eso es importante para conseguir objetivos”, aclaró.

Parón





Sobre el fin de semana de descanso por el duelo con el Extremadura buscó el lado positivo. “Cuando el equipo está bien no tienes esa necesidad de parar, pero a nivel mental les vendrá bien, descansar, tener días libres... Luego nos queda un mes y tenemos que conseguir todo lo que hemos peleado los anteriores. Que descansen a nivel mental, que vienen emociones fuertes", avisó el técnico en su comparecencia.





Aguilà: “El Depor fue superior desde el inicio al final”







El entrenador de la UD Logroñés, Alberto Aguilà, reconoció la superioridad blanquiazul durante todo el choque.





“El análisis es claro, el Depor ha sido superior desde el inicio del partido hasta el final. El primer gol me parece una falta clarísima y nos ha condicionado, pero en líneas generales el Depor ha sido mejor y de ahí el resultado”, comentó a la jugada en la que marcó Antoñito, precedida de una chilena y posterior falta de Alberto Quiles.





Recuperación

Después de encadenar tres derrotas consecutivas, ante Racing de Ferrol, Racing de Santander y con el Deportivo el míster pidió ahora recuperar sensaciones para poder seguir en la pelea por entrar en el playoff de ascenso.





“Es un poco el objetivo, recuperarnos. Esperábamos mas de estos tres partidos, tenemos que focalizarnos en lo que queda, sino será difícil. Tenemos que levantarnos rapidísimo para la semana que viene”, pidió el técnico.





Elogios al rival

Asimismo, se deshizo en halagos hacia el Deportivo, al que ve favorito para el ascenso en el playoff.





“Fue lo que esperábamos. Un equipo muy fuerte, con intensidad y por ahí fue la tónica. Con gente potente por dentro, con gente con llegada, con buenos centros, buenos rematadores... No va a ser el primero pero tiene todos los numeros para ascender en el playoff” dijo en su comparecencia de prensa.





Sobre ellos, cree que tienen mucho que mejorar respecto a los encuentros que quedan: “Por lo visto hoy un poco en todo. En el aspecto mental ser más fuertes e intensos, tener todo más atado. Y en el aspecto futbolístico ser más proactivos, nos ha costado en todas la facetas. Tenemos que reaccionar para meternos en el playoff”.