Borja Jiménez: “El Albacete ha sido mejor en las dos áreas”

Borja Jiménez compareció en la sala de prensa cariacontecido tras la dolorosa y cruel derrota ante el Albacete, que acabó con el sueño del ascenso y le costo iniciar su comparecencia.



“Jodidos, muy dolidos, pedir un millón de disculpas a la afición, a toda la gente del club. Cuando no consigues el objetivo y por cómo se ha producido es jodido. Hemos hecho muchas cosas mal, pero sobre todo (fastidiados) por la gente. Cuando estás dentro del club te das cuenta de lo grande que es y las cosas te duelen. La priemra parte fue parte buena a partir de ahí nos hemos caído. La segunda parte es mala, se nos han caído los jugadores de bola, muchos jugadores han solicitado el cambio y sin pelota nos cuesta. La primera parte de la prórroga lo hemos arreglado, pero hablar hoy (por ayer) de fútbol es imposible, lo siento”, comentó en sala de prensa el míster.









Cambios obligados





Sobre los cambios, que coincidieron con el gol del empate del Albacete, aseguró que los jugadores (Quiles y Juergen) se los habían solicitado. “Los cambios los hicimos porque no podían más, fue una semana compleja, creo que en todo el año hemos quitado a Quiles y Juergen sin problema. No los habría quitado, pero cuando no pueden hay que quitarlos. Lo hemos hecho, porque no influía en la acción defensiva, ninguno iba sobre la zona, los hubiera tenido que cambiar igual, no podían más”, explicó el técnico.



Tras dos ascensos, con Cartagena y Mirandés, el preparador no pudo culminar el tercero y explicaba que era “difícil de explicar lo que se siente cuando estás en el otro lado. Una sensación de desazón, de haber defraudado, no hemos conseguido el objetivo, por cómo estaba la ciudad hoy (por ayer), el club lo merecía. Solo puedo pedir disculpas y entender a todo el mundo. Ellos han sido superiores en la segunda, no logramos enlazar nada y a los jugadores de juego interior los hemos ido perdiendo”, dijo. Sobre su continuidad, dijo que quería seguir pero que no era el momento de hablar.



“Claro que tengo muchas fuerzas pero no es el momento preguntarme ahora si quiero seguir aquí. El Deportivo es de su gente, de todos los socios, lo importante es lo que está detrás (del club). Yo no soy importante y si hubiéramos ascendido tampoco, lo importante es la gente", apeló. l