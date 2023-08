Berto Cayarga: "Me impresionó Riazor, vi un gran ambiente"

Lleva menos de una semana en el Deportivo pero el pasado sábado ya fue convocado para el partido contra el Rayo Majadahonda, aunque no tuvo minutos. El extremo asturiano Berto Cayarga, que el pasado jueves 24 ya se entrenó con sus compañeros, entró en la lista contra el equipo majariego, pero finalmente vio desde el banquillo el empate sin goles de los blanquiazules.



Pese a todo, disfrutó del partido y sobre todo de la atmósfera en Riazor, con más de 20.000 espectadores en el primer encuentro del Deportivo en esta campaña 2023-24.

Un gran ambiente en el debut liguero

“Ya conocía Riazor y me impresionó. Se vio un gran ambiente, un buen partido. Esperamos sacar el mayor número de puntos en casa”, deseó el extremo durante su comparecencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el director deportivo Fernando Soriano.

Aterrizando todavía en el equipo

Al ser preguntado por qué le pedía el técnico Imanol Idiakez comentó que solo llevaba un par de entrenamientos y que estaba todavía aclimatándose al equipo y a sus nuevos compañeros destacando, eso sí, el buen grupo que había.



“Llegué justo el jueves, el viernes era prepartido, no tuvimos mucho tiempo. El otro día (por el domingo) descanso y ayer (por el lunes) aún fue el primer entrenamiento. Poco a poco iré hablando con él y él me irá diciendo qué espera de mí. Con el grupo muy bien, algunos ya los conocía, y se ve un grupo muy sano”, aclaró el atacante en su primera rueda de prensa.





Negociaciones que se alargaron

Cayarga, que tenía contrato hasta 2025, logró finalmente rescindir con el Radomiak polaco y fue clave que llegase la oferta por parte del Deportivo. Unos contactos que ya se habían iniciado a mediados de agosto. El jugador, entonces, quiso arreglar su situación y así se lo comunicó a su agente. Al ser preguntado por cómo habían sido las negociaciones, admitía que no había sido sencillo. Cayarga, además, hizo un esfuerzo por recalar en el Depor, ya que su ficha era mayor en el equipo de la Ekstraklasa.



“Tenía contrato, pero a principios de año ya intenté salir. No estaba cómodo, el entrenador no contaba conmigo, me lo dijo, pero no me iban a dejar salir. Solo jugué un partido (en este inicio de competición, el pasado 30 de julio, en la derrota contra el Lech Poznan (2-0), entrando en el 80). Me surgió la opción de venir al Depor, tenía otras opciones, pero no las valoré. Lo hablé con mi agente, tuve unos días de pelea con el club (risas) pero al final obtuve la carta de libertad y pude venir aquí”, rememoró el atacante ante los medios en la sala de prensa de Abegondo.



Felicitaciones desde Polonia

Cayarga, procedente de la cantera del Sporting de Gijón, tiene experiencia en Segunda, pero al fichar por el Deportivo subrayó que le habían dando la enhorabuena.

“Para mí es un placer poder estar aquí. En Polonia cuando les dije que venía al Depor se sorprendieron y me felicitaron, afirmó.



Polivalencia en el campo

Su anuncio fue posterior al de Pablo Valcarce y al ser preguntado sobre en qué posición estaba más cómodo, admitió que podía moverse tanto en ambas bandas como incluso por detrás del punta.

“Puedo jugar en las dos bandas, sobre todo ahí en los últimos años, en Polonia, jugué de mediapunta y también en el Sporting. Intentaré ayudar al Depor en donde pueda”, aclaró el asturiano.



Asimismo, matizó que le da “igual, banda izquierda o derecha. Antes prefería la izquierda, pero ahora también en derecha me encuentro bien”, comentó el futbolista.

Un ‘mote’ entre amigos

Durante la comparecencia fue preguntado del porqué de un mote “‘Minkitin el Vanidoso”, nombre que hasta hace poco tenía en su cuenta de Instagram. “Me lo pusieron mis amigos, de jugar a la ‘Play’ (Station)”, comentó entre risas durante su rueda de prensa.